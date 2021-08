Comerciante Uni: Ta keda na gobierno tuma medida legal pa proteha bida di hende y economia den e pandemia

Den un declaracion manda pa prensa Comerciantenan Uni ta papia di medidanan pa combat Covid-19. Pero mas cu tur cos ta duna nan pensamento di kico mester haci y kico no.

Considerando cu:

A keda demostra den forma irefutabel y contudente, pa medio di cifranan di DVG y durante varios luna despues cu 60% di adultonan ta vacuna, cu e vacuna ta proteha den 80% contra contagio y malesa grave di Covid-19 evitando asina e necesidad di cuido medico intensivo;

Tin mester di un maneho nobo pa e parti considerabel di e poblacion cu ainda no ta vacuna y ta crea un situacion dificil y inhusto pa esnan cu si ta vacuna, caminda ta perhudica e calidad di servicio medico na Hospital y mester transporta pashentnan di ICU pa Colombia, leu di nan sernan keri, pa traha luga pa pashent no vacuna drenta y salba nan bida;

Den cuido medico tin reto cu e grupo cu no ta kere den e efecto preventivo di e vacuna, a pesar di tur informacion publica pa organisacionnan di salud rond mundo; tampoco ta acepta conseho di nan dokter y ta nenga di sigui recomendacion di gobierno y DVG pa preveni di bira hopi malo.

Ora cu e anti vacuna bira hopi malo, e ta haya tratamento toch, kitando luga den ICU di pashent cu si a cuida, pero cu ta eyden pa un motibo cu no ta bou di su control (malesa of accident) y con lamentabel lo ta pa un hende mester muri den parkeerplaats paso ICU ta yen di pashent anti vacuna. Esey ta pone cu e escogencia individualista di no vacuna por causa e morto innecesario di otro ciudadano;

Tuma of no tuma vacuna no ta un decision individual mas manera haci dieet of bebe aspirin, pero ta un decision cu por afecta otronan directamente y indirectamente sea na cas, trabou, riba caya of durante vakantie;

Tuma of no tuma vacuna no ta un decision cu ta afecta solamente bo finanzas personal. Esnan no vacuna tin un efecto economico grandi den gasto di cuido medico, ciere di negoshi, aumento di desempleo y crisis financiero publico. Pues vacuna of no, ya no ta un asunto di bo so, e ta un decision cu ta impacta esnan rond di bo, bo comunidad y bo pais:

Comerciante Uni su posicion ta cu:

Ta reconoce cu cada negoshi ta diferente y p’esey ta keda na cada directiva pa determina e miho manera pa atende cu e tema aki den nan caso specifico. Aruba tin leynan laboral cu ta brinda proteccion tanto pa e trahado, como pa e dunado di trabou. E leynan aki ta vigente y cualkier paso cu tuma mester ta conforme nan.

Ta keda na cada dunado di trabou pa proteha nan negoshi y esnan cu ta traha y bishita esaki di e consecuencia potencialmente mortal di un empleado individual. Tin poco diferencia entre expone un colega na un virus cu por causa su morto y e comportacion iresponsabel cu ekipo of material di trabou cu por trece su bida na peliger.

Den derecho laboral ta prohibi y por ta motibo pa pidi haya retiro aproba den corte of departamento di labor, pa intencionalmente expone colega na peliger di morto. Den ambos caso, e por tin un consecuencia fatal door di e accion robes di un empleado.

Ta na gobierno pa tuma medida legal pa proteha bida di hende y nos economia den e pandemia aki; tambe pa motiva e prevencion di contagio y hisa e indice di vacunacion.

Comerciante Uni ta sostene e esfuersonan cu por evita un mayor perdida innecesario di bida humano, e deterioro di nos servicionan medico y reduccion di actividad economico cu lo ta devastador pa nos pais.

Comerciante Uni ta urgi gobierno pa evalua y actua siguiendo e recomendacion di ciencia medico, ademas di estadistica y consulta cu comercio pa asina e decisionnan por tin un efecto optimal y preventivo.

