Comerciante Uni preocupa cu e situacion y ta pidi Gobierno pa informa kico ta e siguiente pasonan

Frans Ponson cu ta representante di Comerciante Uni Aruba den un entrevista a splica cu diamars tabata tin un reunion cu tur e comerciantenan y tin un preocupacion grandi. Sr Ponson a menciona cu tin un preocupacion grandi den comercio unda ta riparando e ultimo simannan no ta tende mucho di e problemanan cu ta surgi pa luna na Aruba.

Tur e comerciantenan ta puntrando Gobierno un claridad y practicamente kico ta e deseo di Gobierno, si e deseo di Gobierno ta pa trece miho deal cu Hulanda of e deseo di Gobierno ta pa yega na placa internacional con ke sea pa drecha e situacion cu nos tin. Loke nos kier puntra gobierno e no ta pa bay discuti cua a e miho parti na e momentonan ki pero si mester trece un claridad di kico nos ta bezig cune , y cuanto tempo lo pensa cu esaki bay ta tarda pero mester tin un parti tambe pa corda riba e comerciantenan.

Nos tur sa cu for di cuminsamento di e pandemia aki hopi comerciante a cera nan porta y no ta algo cu pueblo no sa, y di awe hopi comerciante ta canando riba un liña cu no sa ki banda nan bay si mester cera e negoshi of tene habri y no tin claridad y dirigente paisnan cercano a firma cu HUlanda pero Aruba diripiente tin dos siman keto y algun media ta informa cu tabata tin algo pero esakinan ta creciendo incertidumbre mas cu ta yudando comercio. Sr Frans Ponson a bisa cu ta pidi Gobierno pa bin dilanti aclarea pa comerciante y pueblo unda nos ta para of ta bay tin un firma, pero comerciantenan no ta gobernante pero si mester tene na cuenta pa nos como comercio sa kico ta e siguiente paso debi hopi ta riba un liña si ta cera e negoshi of no.

Sr Frans a menciona cu afo nos ta den un color y nos sa cu Gobierno no tin e poder pa yama pidi pa kita esaki maske cu nos casonan ta bahando, pero hopi comerciante ta den e parti bon y of malo pa cera y sin ningun informacion nan ta cla pa cera e negoshi. Esaki ta pone cu bo ta hayabo cu ta bay kita mas trahado y lo back fire mas. E comerciantenan UNI ta trahando riba un plan pa pronto presenta un idea con placa por sigui drenta den caha di Gobierno.

