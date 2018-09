Comemento saludabel y movecion ta ingredientenan pa un bida saludabel

E grupo di entre 20 cu 30, 40 aña cu ta sufri di atake di curason, ta uno grandi, pa cual Sra. Sheryl Croes- Arends ta splica.

Sra. Croes- Arends a splica cu esunnan cu ta bin den Bus di Salud, den su mayoria ta hendenan di edad caba. Ta trata di hendenan cu ta sufri di problemanan di cholestorol, sucu etc. E parti di actividad fisico ta hunga un rol grandi pa nos jongnan, tin gymnan bunita, tin stadion, Linear Park, tin deportenan nobo cu ta biniendo. Pero mester haci uzo di esakinan. Mester busca mas informacion, bay un gym y busca pa sa kico pa haci. Via youtube tambe por haci’e na cas. Dus no tin excuse dus pa no haci actividad fisico. Esaki na jong caba por cumisna. Sra. Croes- Arends, personalmente mes a cuminsa tempo e tabata jong, haciendo actividad fisico.

Gymnan cu por bay, gruponan cu por join cu actividad fisico, si no kier haci’e su so. Y esaki ta amplio.

Un 71% di e poblacion di Aruba ta haci uzo di e servicio medico, na dokter di cas. Y aki no tin un plan di prevencion, pero di just duna plan medico. Ibisa ta di opinion cu lo mester cumisna bay den e parti preventivo. Esey ta loke Aruba mes ta pidiendo p’e. Den e area curativo, e ta costando hopi placa. Prevencion aworaki ta uno cu por scapa cu menos hende ta bira malo, bay AO, cu no ta perde ora di trabao of ta papia di bay scol tambe, e muchanan un tiki mas jong, nan lo keda cas menos, si nan ta comemento saludabel y actividad fisico, deporte, etc.

Prevencion ta hopi importante, pero mundialmente nan ta dedica mas tempo na prevencion, ta kico pa come, con pa haci actividad fisico. Comemento ariba caya ta haci daño, ya cu e cumindanan aki ta wordo prepara cu hopi salo, y tin ingredientenan cu ta dañino pa nos salud. Cuminda afo por wordo comi un biaha pa siman, un biaha pa luna, pero no tur dia.

Tanto desayuno, lunch y dinner, ta wordo comi afo. Nutricionistanan ta haya muchanan jong, di 20 aña cu ya caba tin problemanan di curason.

Si wak bon, varios website ta duna detaye cuminsa planta herbs, cuminsa na stapnan chikito y despues ta bay den stapnan mas grandi, segun Sra. Sheryl Croes- Arends, nutricionista na Ibisa.

