Comemento saludabel ta bon pa enfoke y claridad den bo bida

Geomar Nadall ta splica tocante cambio cu el a tuma den su bida pa un bida saludabel pa su curpa y mentalmente di e mundo hectic di awendia. Nadall ta bayendo pa varios aña comiendo vegan.

Un persona vegan no ta come nada di cu ta sali di bestia of wordo traha di bestia. Un ehempel manera keshi of webo of material cu ta sali di bestia. E maltrato di con ta injecta un bestia of mata nan di un manera cruel el a dicidi di no come mas bestia. Basa riba un plan di dieta di planta y fruta.

A puntra Nadall con su curpa ta sinti despues cu el a haci e cambio. E prome cos cu el a sinti tabata ‘menos hincha’. Segun Nadall ta splica nunca e tabata un persona gordo, e ta splica, pero e tabata bebe proteina y algun cosnan den su curpa cu tabata lage sinti ‘bloated’ manera yen.

Tambe ta remarca cu proceso a yud’e mentalmente. “Dia cu ma cuminsa hinca fruta den mi curpa. Mi mente a cambia completo. Mi por enfoca miho, mi por corda miho, mi tin demasiado energia, hopi concentracion y mi mente ta cla”, el expresa.

Sinembargo Nadall ta bisa nos cu awendia hende ta biba den un sistema cu tur cos ta ‘rush’ anto ora un persona ta enfoca riba tur cos rond di nan menos pa nan mes ‘rush pa yega tal ora, haci lihe pa trabou, trafico lihe’ pa e motibo ta come menos saludabel.

Un bida manera e ta bisa ‘hectic’ anto e esey ta stroba hende di realisa kico e ta hinca den su curpa ora di come ‘nunca nos ta pensa esey’ pa motibo cu mentalidad di persona ta hinca otro caminda manera medio social of otro interes di bida.

Aunke Nadall ta compronde cu un bida cu ta ‘plant based’ por ta caro na Aruba pero e ta conseha pa hende purba. Tambe su cambio den manera di come. E ta remarca cu cada hende tin cu tende locual nan curpa ta bisa.

A puntra Nadall cu awendia tin dokter cu ta bisa cu persona mester di carni den nan curpa. E ta contesta cu pakico mester come carni, si un e curpa di ser humano ta produci vitamin, mineral, amino accid y muchi mas.

Segun sr. Nadall, un bestia ta come mata anto di eynan e ta haya su vitamina y mineral. “Pakico nos tin cu come carni si e mes bestia ta hay’e di mata? Dicon nos mes no ta bay directo na e mata? Pakico nan lo recomenda esey? Pasobra e ta un custumber di e programa. E sistema cu ta den dje cu e ta bon pa bo anto no ta asina.”

Pa un persona e por ta dificil pa laga atras cuminda cu semper a custuma di come henter nan bida. E ta conseha manera e mes a stop cu carni, el a sigui cu galiña un tempo despues el a stop despues pisca te ora cu el a stop completamente.

Un persona mester por sa kico con pa come si, pasobra e ta agrega cu batata y hopi aros, cu no tin nada cu bestia pero ta come den exceso tambe ta haci daño ‘e ta bon pa semper tin un balans’.

Den pasado Nadall tabata un bodyboalder anto e no tabata sa con pa come. Un fase den su bida ‘ma crece di etapa ey’. Actualmente e lo kier conseha pa hende cambia nan estilo di bida. “Si nan stima nan mes y kier pensa miho pero e ta algo cu cada persona tin cu kier. Pa un miho enfoke mental y claridad.”