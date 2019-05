Come menos cuminda procesa ta yuda evita presion halto

Durante e luna di mei Aruba y salubridad ta pone hopi enfasis riba sa bo numbernan y con pa evita hipertension, p’esey Dr. Horacio E. Oduber Hospital tambe ta join e campaña nacional cu ta pone enfasis riba “sa bo numbernan” y e importancia pa preveni presion halto. Ta papia di presion halto na momento cu esaki ta 140/90 of mas halto. Prevencion ta cuminsa cu un estilo di bida saludabel na unda ta mantene un nutricion balansa y door di reduci e consumo mucho halto di salo. Riba un dia normalmente mester consumi 6 gram di salo, pero e realidad ta cu ta consumi 2 biaha of mas cu e cantidad aki riba un dia.

Consumi demasiado salo ta locual por hisa of influencia e numbernan di bo presion. Con pa reduci e sobre uzo di salo cu nos ta hinca den nutricion ta door di pone mas atencion riba cumindanan procesa, asina Angelique Salsbach, dietista di hospital a duna di conoce. Den cumindanan procesa tin sobrecarga di salo bo no ta smaak necesariamente of hera bo no ta smaak e mes. Locual ta considera cuminda procesa y yena cu salo ta tur loke ta bin ya cla of casi cla pa uza pues den bleki, den paki, pochi, saus ya cla cumindanan “frozen”, manera pizza, soseishi etc. Por ehempel un pizza “frozen” ta contene casi e cantidad maximo di salo cu bo lo mester come durante henter pa dia, pues 6 gram.

Si bo ta custumbra di come constantemente productonan procesa di pochi y bleki, esey ta indica cu bo ta hayando hopi salo den bo alimentacion. Por preveni esaki door di reduci e uzo di productonan procesa y come mas producto fresco.

Si compara berdura den bleki y berdura fresco, por bisa cu e berdura fresco tin solamente 5 miligram di sodium (salo) pero esun di bleki tin casi 700 miligram di sodium (salo). Tene na cuenta cu 1 gram di salo ta contene 400mg sodium. Por uza bonchinan fresco cu bo mes por laga “soak” y prepara na luga di haci uzo di bonchi den pochi, uza batatanan fresco y no esunnan al instante. Asina ey por menciona tur forma procesa, pero recomendabel ta uza nan mas tanto posibel den nan forma fresco.

Soya saus tin hopi salo y p’esey semper ta bon pa lesa e label y purba di mantene bo mes na no mas di 350 miligram di sodium pa cada cuchara di saus di soya. Ta recomendabel pa incorpora fruta y berdura den nos alimentacion. Tur dia 2 porcion di fruta y 1 pa 2 porcion di berdura. Esaki lo sirbi como un fuente di potasio cu ta yuda preveni presion halto.

