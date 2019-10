Combersacionnan di democracia, identidad y gobernacion cu UA na Washington D.C.

Como periodista Venezolano-Arubano y studiante di Organization, Governance and Management (OGM) cu a participa cu e Educational Excursion di Universidad di Aruba su departamento di OGM na Washington D.C. den 2019 mi ta refleha riba democracia, identidad y gobernacion den e articulo aki.

Skirbi pa Luis Anibal Villegas

Tin un diferencia fundamental entre con e paisnan di Merca y Aruba ta maneha, y esey no ta solamente den e diferencia entre e idiomanan cu ta domina den ambos teritorio. Apart di e diferencia obvio den e sistemanan legal y institucional presente na Aruba, unda a importa e sistema di un pais Europeo cu concepto di un ‘zorgstaat’, y tur su particularidadnan cultural, tin algo mas den e spirito Mericano cu ta persisti riba e diferencianan aki.

Maske claramente esaki ta un generalisacion, cual mirando eleccion di e actual presidente no por bisa ta aplica na tur ciudadano di e pais Norte Americano, tin un cierto respet pa institucionnan democratico di e pais. Ora di pasa dilanti e fachadanan imponente di edificionan manera The United States Supreme Court, The United States House of Representatives y Library of Congress, por sinti un peso cu ta bay mas leu di e columnanan gigantesco cu ta tene e edificionan aki riba tera.

Den e inmenso oportunidad cu mi a ricibi pa bay Washington D.C., cu Universidad di Aruba (UA) pa e Educational Excursion di 2019 como studiante di Organization, Governance and Management (OGM), na varios momento mi a haya mi mes emocional of simplemente paralisa, sin por a kere unda mi ta para. Asina por ehempel, ora nos grupo consistiendo di studiantenan di prome, di dos, di tres y di cuater aña di OGM a tuma un break den House of Representatives pa lunch, mi mester a stop na cierto momento y refleha y pensa con ta posibel cu mi ta para unda trahadonan di e camara legislativo ta pasa cada dia. Completamente babuca.

No solamente pa ta aya, si no pa presencia tambe e respet inmenso cu bo ta sinti cu e personanan cu ta cana ey den – pero tambe e sintimento cu bo ta haya cu generacionnan anterior tambe (mayormente) – tabatin e mesun respet aki pa e institucionnan di e pais. Esaki, claramente ta cambiando mirando cu dia pa dia Merca ta bira mas polarisa, cual mi ta sinti ta e caso na Aruba tambe. Pero e mesun respet ey nos no ta mira riba e isla, maske awendia e prome palabranan a cuminsa sali pa tene Parlamento como instituto mas halto den nos pais. Esaki ta un idea nobo.

Como pais jong Aruba por siña hopi di Merca, specialmente politica, cual na Aruba di hopi tempo ta basta polarisa. Asina por mira cu na momento cu cada partido grandi sinta den oposicion, cu poco excepcion, ta completamente bay contra cualkier idea cu e partido of coalicion den poder ta propone. Den e amplio dialogo cu Loverne Alexander, chief of staff pa Representative di New Jersey (D-NJ 10th District) Donald Payne, Jr. a duna pa nos studiantenan danki na Maureen Bunyan, el a detaya con den su trabou bo mester ta habri pa mantene relacion cu ambos banda di e organo legislativo pa asina por pasa cierto proposicionnan.

Esaki no ta kita afo cu tur partido na Aruba tin persona capacita, pasiona y honesto cu ta cla pa haci, a haci of ta haciendo un diferencia pa e isla chikito aki, pero tin un sentido cu e politica ‘anticua’, cual den ultimo eleccion a mustra di ta un aspecto cu ta kita interes di cierto candidatonan mirando e voto mas jong, ta mas y mas bou spotlight. Mi speransa pa futuro ta pa hobennan, entre otro studiantenan of ex studiantenan di OGM por traha hunto pa haci un Aruba miho, siñando di e lesnan cu e politiconan cu a retira of ta retirando, manera Otmar Oduber, a laga atras.

Durante e excursion varios discusionnan entre docentenan y studiantenan a surgi cual tabata sumamente interesante, manera ken por considera como parti di e ‘Black community’ y ken no, treciendo den cuestion por ehempel si personanan di colo di cuero blanco naci y cu a crece na Sint Maarten ta considera como un persona di colo. Alabes e discusion riba e raiznan di e partido MEP como partido di hende blanco, cual ta haci dificil pa hende di colo pa vota pa candidatonan den e partido, hasta si nan ta hende di colo. Den e discusion aki ami mes como Venezolano (mi ta identifica como Venezolano-Arubano), kende su mayornan a haya su mes afecta pa e ‘Swiss Beleid’ di e gobierno di MEP anterior, a realisa cu mi probablemente lo haya dificil pa vota pa e partido aki, mirando cu pa e rason aki mi trayectorio rasonabel pa naturalisa tabata kita for di mi. Pero si MEP hiba un maneho sano di stranhero, mi lo por vota pa nan? Esey ta keda un pregunta habri, pero mi kier mustra di e manera aki con hopi combersacionnan nos no ta hibando cu otro riba asina hopi cuestionnan. Y esey ta loke mi ta envidia mas di e Mericanonan.

Sin e excursion aki nunca lo mi por a tene e discusionnan aki cu mi compatriotanan. Sin dje mi nunca lo por a conoce David Smolansky, kende tabata alcalde di e mesun municipio unda mi nacemento ta registra, El Hatillo, na Caracas.

Den e momento despues cu mi por a conoce e persona extraordinario aki, mi a bira emocional, yorando y mandando mensahe na mi mama cu gradicimento inmenso pa tur e sacrificio cu el a haci pa cria ami y mi ruman como mama soltero y inmigrante na un pais cu tabata activamente purbando di deport’e. Den cierto sentido mi ta gradici tambe na e departamento cual mi a gana contra recien, Dimas, pa e experiencia di burocracia cu a tranca mi desaroyo continua na teritorio Europeo. Sin nan tampoco lo mi ta asina consciente, pasobra mi a bib’e den carne propio, e importancia di bon gobernacion y e deber di un pueblo pa exigi esaki. Na Washington, mi por a sinti cu tur cos ‘happens for a reason’.

