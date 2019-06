Colegio San Antonio celebrando 60 aña

Celebrando mas di 6 decada di existencia en colaboracion cu UNOCA y Muchila Creativo. Diabierna, 28 di Juni, na Cas di Cultura cuminsando 8 PM. Colegio San Antonio incluyendo alumno y docente lo demostra diferente presentacion entre otro baile, musica y arte.

Un colegio cu semper a dedica su mes na un calidad halto di educacion, motivacion y stimulacion pa arte entre su studiantenan,

Colegio San Antonio lo celebra su 60 aña di existencia

JUNE 2019

hunto cu e isla di Aruba unda lo tin diferente presentacion cu a ser organisa pa medio di e alumnonan atendiendo Colegio San Antonio actualmente unda cu studiantenan lo rindi homenahe na tur e decada di e añanan 60, 70 ,80 ,90, 2000 y 2010. Nan lo toca cancionan di e temponan aki y mas adilanti pregutanan di trivia lo wordo haci entre cancionan pa asina e publico por ser stimula door di un show interactivo .

Alumnonan ta puntra pa apoyo pa medio di asisti na e invitacion cu ta wordo hasi na henter e pueblo di Aruba y disfruta di e celebracion aki hunto cu nos studiantenan pa solamente e suma di AWG. 10,- pa entrada.

Nos ta anima e pueblo di Aruba pa like nos page ‘Colegio San Antonio’ y follow nos event page pa cualkier anuncio y pa comparti cu nos bo recuerdonan di Colegio San Antonio of tag bo mes den cualkier potret cu bo lo por topa cu ne di bo mes.

Tickets ta obtenibel na Colegio San Antonio (St. Cruz) Citgo Palm Beach of na Plaza Book Shop. Of tuma contacto cu nos via Facebook den e inbox di Colegio San Antonio, Muchila Creativo of Vibration PR & Media. Tambe lo tin e posibilidad di entrega esaki na bo localidad.

