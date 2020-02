Colegio Sagrado Curason, Savaneta, Aruba, boso ta cla pe…???

Diabierna awo 14 di Februari 2020, dia di San Valentin nos scol ta invita bo cordialmente pa nos prome PARADA DI LUZ, cu tema Curason nan di Savaneta.

Pa 6 or nos lo stel op y sali bai pone ambiente den e caya nan di Savaneta riba ritmo y tono di NBO nos ta bai all out.

Nos ruta di ambiente lo ta:

Sali for di MFA Savaneta – bai ariba te na e crusada bandi suid di Smiling Shop – na e crusada bira bai na man robes – bai nort te cu e y-splitsing di Sero Alejandro – na e y-splitsing bira na man robes – bai abou den e bahada te na e crusada di Huang Bo minimarket – na e crusada bira na man drechi y sigui cu e birada – bai abou riba e caminda di Sero Alejandro te na e crusada pa veld di San Luis – na e crusada bira na man robez – bai zuid te crusada pa MFA – na e crusada bira na man drechi – bai abou pa caba na MFA

Colegio Sagrado Curason, e scol basico mas grandi di Skoa, ta hinca hopi esfuerzo, dedicacion y dimes curason pa prepara su alumnonan debidamente. Tambe nos ta masha activo ariba diferente tereno y Carnaval sigur no ta keda afo. Nos scol ta kere cu tur mucha merece experiencia nos cultura di Carnaval y pa medio di nos Parada di Luz nos ta hasi esaki posibel pa nos alumno nan.

Colegio Sagrado Curason ta cla, nos headpiece nan ta cla! Nos roadpiece nan ta cla! Savaneta, Aruba boso ta cla?

Bini un y bini tur, pasobra nos tur ta cla pa bai pone ambiente, hunto cu nos alumno Enzo Croes aka EzFlo cu a conkista e corona den Categoria di Calypso Pre Infantil 2020, nos reina di ambiente, Javinah Besselink reina di Aruba su Festival di Tumberito 2020, nos Prins Ami, Devin Geerman, cu hunto cu su Pancho Cune a bai cu e segundo lugar den Aruba su eleccion di Prins y Pancho 2020 representado Champagne y sin lubida nos princesita Jiji cu a conkista

curason di Aruba y a bira e 1st runner-up Reina di scol.

Nos ta invita Aruba henter, especialmente nos bario di Savaneta pa sali, reuni den famia y amistad, pa hunto bin wak, apoya, aprecia y aplaudi nos muchanan, dia 14 di Februari 2020. E Parada di Luz, dedica na sra Martica Arends d.f.m…pionero di Carnaval di Savaneta, lo sali pa 6 or di Atardi for di MFA Savaneta.

