Colegio Frère Bonaficius ta un punto di preocupacion pa SIMAR

Colegio Frère Bonifacius ta keda un punto di preocupacion, pa cual Sra. Sheila Lazo – Tromp ta duna e punto di bista di SIMAR ariba e preocupacion aki.

SIMAR tambe a trece dilanti den reunionnan cu nan tabata tin cu minister mes. Den e directiva di e scol por a compronde, cu e cabesante hopi biaha a acerca e directora di e SKOA, pero nunca a haya un contesta concreto. Esaki ta algo fastioso, ya cu tin muchanan cu a cuminsa for di eerste klas y awo ta cabando zesde klas sin cu nunca nan a bay den un edificio di un scol real.

Pa loke ta e tereno y edificio di Frere Bonifacius ta un problema entre Bisdom y SKOA, cu ken lo haya e tereno of e edificio. Nunca no por a compronde kico tabata stroba e proceso. Y tampoco tabata tin un otro edificio cu por a ubica Frere Bonifacius. Si tin otro scolnan publico cu ta sali pa drenta den edificionan bunita y adecua pa enseñansa. Pero nunca por a compronde kico ta e problema. Actualmente ta den e edificio unda cu otro scolnan a drenta y despues sali.

A puntra cual ta e posibilidad pa ex edificio di Prinses Amalia Basisschool cual tampoco no tabata tin un contesta ariba esaki. Durante e entrega di e manifest tocante e situacion di airco na e scolnan, e cabesante a tuma contacto cu SIMAR y a bisa di kier uni nan mes na e causa aki, pero cu nan causa tambe. Esey ta mas cu logico, ya cu esey lo ta algo cu nan lo a trata cu e minister tambe. Vooral ora cu a tende cu Universidad lo haya e edificio unda Frère Bonifacius tabata situa. Pero pa Bonifacius mes no tin solucion, pa cual e maestronan a bay den un paro di dos hora.

Sra. Lazo – Tromp a sigui bisa cu nan a trece e preocupacionnan aki cerca minister, pero no tin nada concreto. Tin varios edificio di scolnan publico cu ta para, Julianaschool, Scol Reina Beatrix. Pero mester sinta cu Directie Onderwijs pa sa ki plan tin pa cu e scolnan aki.

Pa evita cu no tin suficiente cupo na scolnan, lo mester tin un bon planning adelanta y sigur un bon comunicacion cu Directie Onderwijs y Ministerio di Educacion. Mester tin fondonan di un banda, sigur pa enseñansa mester tin mas budget poni pa enseñansa.

Tur scol ta traha ariba un wenselijkheidsbegroting. Gobierno mester tin un bista di e necesidadnan di tur e scolnan y sigur e presupuesto mester subi di parti di enseñansa. Vooral pa mantencion mester tin un ploeg pa yuda mantene. Si tin e ploeg pero no tin fondo, e edificionan lo bay atras y e gastonan lo ta hopi mas grandi. Lo mester tin un grupo pa e bestuurnan apart y esunnan di gobierno pa sigui mantene e edificionan aki. Sino despues di e tempo ta bolbe haya e problema cu e scolnan ta cay den otro y no tin espacio pa ubica e scolnan e ora, segun Sra. Sheila Lazo- Tromp, lider di sindicato SIMAR.

