Colegio EPI ta habri pa publico diaranson 3 di Juni 2020

Colegio EPI ta informa e comunidad di Aruba, specialmente tur esnan cu a inscribi pa e aña escolar nobo, cu nan lo habri bek pa publico entrante diaranson 3 di juni 2020.

Colegio EPI a asigna 2 area principal pa atende cu publico, esta Open Leercentrum (OLC) y Stafbureau.

Nos ta pidi tur cu a inscribi pa e aña escolar 2020-2021 pa acudi lo mas pronto posibel na OLC pa asina entrega demas formulario necesario pa cu nan inscripcion, manera copia di diploma, cijferlijst etc. Tambe tin e oportunidad pa haci tur otro pregunta relaciona cu e unit. Tur studiante actual di Colegio EPI tambe lo por acudi na OLC den caso cu nan tin pregunta over di nan unit.

E schedule cu lo mester sigui pa e diferente unitnan pa e simanan nos dilanti ta como lo siguiente:

Unit S&S – Dialuna 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Unit ECO – Diamars 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Unit H&T – Diaranson 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Unit C&T – Diahuebs 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Pa e servicionan di nos BPV bureau, Repro y SMW ta pidi pa studiantenan haci un cita como lo siguiente:

BPV

erdijkhoff@epiaruba.com – 5258745

Repro Center

helpdesk@epiaruba.com – 5258702

SMWers

itcroes@epiaruba.com – 5258707

groduber@epiaruba.com – 5258747

E otro area principal pa atende cu publico lo ta Stafbureau (gate 02) . Aki ta mas tanto pa por ehempel studiantenan cu lo kier bin haci areglonan di pago, studiantenan pa intern beroep, of cualkier otro cos cu no tin di haber cu e unit specifico. Unico caminda cu publico lo tin acceso na dje na stafbureau ta financiele afdeling parti abou, y secretariaat y afdeling HR na di dos piso.

Lo no tin otro acceso pa nos campus cu ta e dos lugarnan indica. Tambe nos kier recorda un y tur cu Colegio EPI ta sigui e reglanan estricto di higiena y distanciamento social cu ta parti di e condicionan pa por habri. Si asina ta desea, tur bishitante lo por bin cu su mesun mondkapje.

Pa cualkier pregunta adicional por tuma contacto cu Colegio EPI na e siguiente numbernan di telefon:

Unit S&S: 5258770

Unit Economia: 5258760

Unit H&T: 5258781

Unit C&T: 5258750

Stafbureau: 5258721

