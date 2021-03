Colegio EPI cu prome anochi informativo via Facebook Live

Colegio EPI su anochi informativo pa studiante cu ta interesa den sigui nan estudio intermedio, e biaha aki ta via Facebook Live.

Tur aña e team di decanonan ta ricibi studiantenan di diferente scolnan secundario riba campus pa splica y mustra kico Colegio EPI por ofrece. Sinembargo, diaranson awo dia 24 di maart, esaki lo tuma luga pa prome biaha via Facebook Live Session.

E evento aki a haña e nomber “EPI goes Live” y ta cuminsa 6’or di atardi. Di e manera aki EPI su intencion ta pa yega na mas tanto hende posibel, cu un bista extenso di tur e diferente rumbonan di formacion cu un studiante por scohe. Tur aña esaki a tuma luga riba campus mes caminda cu e decanonan ta duna un tour y informacion specifico di cada un di e 4 unitnan y e programanan di enseñansa. E sesion informativo aki semper ta bon atendi pa no solamente studiante, pero tambe nan mayornan.

Colegio EPI mester a pensa riba un otro manera pa duna futuro studiantenan informacion, sin bin campus fisicamente, mirando e situacion actual di COVID-19. P’esey a scohe pa haci uzo di tecnologia y organisa un sesion informativo virtual

“EPI goes LIVE” ta tuma luga riba diaranson 24 di maart, cuminsando exactamente 6’or di atardi, cu transmision LIVE via e Facebook Page di Colegio EPI. Di e manera aki tur hende por tin acceso pa asisti.

Durante e live session aki publico lo por conoce e team di decanonan mas di cerca mientras cu nan ta duna informacion relevante di cada programa di educacion. Ademas, studiantenan actual lo duna un tour di e campus. Asina tur futuro studiante por haña un idea di kico nan lo por encontra si nan dicidi di sigui nan estudio secundario na Colegio EPI.

Faltando menos di 48 ora pa e evento aki, Colegio EPI ta extende un caluroso invitacion na un y tur pa join “EPI goes LIVE” diaranson 24 di maart pa 6’or di atardi. Sigui e Facebook Page ColegioEPI pa e countdown y mas informacion.

