Colegio EPI cu programa di certificacion ‘Guest Service Gold’

Servicio di 5 strea ta cuminsa cu cada empleado. Den e era di globalisacion caminda turismo ta hopi competitivo, persentado retonan pa genera y manetene entrada, servicio ta bira e clave.

Empleadonan mester por tin e habilidad pa interactua y conecta cu tur huesped pa surpasa expectativanan na momento di eherece nan trabou diario den un hotel of restaurant.

Pa por yega na servicio excepcional ta rekeri di capacitacion di e hende y no mester mira esaki como un gasto pero mas como un inversion. Fuera di esey programanan di capacitacion mester ta di un nivel di calidad halto cu ta brinda retorno di e inversion pa tur esnan envolvi. Estadisticanan tambe ta prueba cu huespednan exigente di awendia ta premia servicio excepcional cu lealtad y nan disponibilidad pa gasta mas na un producto.

Recientemente, Colegio EPI unidad Hospitalidad y Turismo, designa como e Global Academic Partner (GAP) official pa e American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI), a completa e programa di certificacion titula Guest Service Gold®. Esaki a tuma lugar na Playa Linda Beach Resort, un di e promer hotelnan na Aruba cu a mira e valor y importancia den brinda nan empleadonan un programa di certificacion di calidad y reconoci mundialmente cu ta ekipa cada un cu e tools necesario pa keda competitivo y brinda servicio di excelencia na e hotel. E training y certificacon a tuma lugar den e luna di November 2017 y facilita door di Sr. Rishi Ramsoondar, Certified Hosptitality Educator di AHLEI. Na final di e proceso di certificacion y completando nan examen, 10 empleado a ricibi nan reconocimento como Guest Service Professional. Esakinan ta: Aixa Albertus, Sebastian Cardenas, Solange Croes, Jacobo de Mey, Roland Hermosen, Diandra Kerpens, Aida Marquez, Unberto Schmidt, Shaquille Simmons, Mario Tromp. Cada un a ricibi nan certificado y tambe nan pin oficial otorga door di AHLEI.

Di e forma aki tambe Colegio EPI unidad Hospitalidad y Turismo, como un institucion di educacion pa bida largo ta mustra su compromiso cu e industria di turismo na Aruba door di contribui na sigui eleva e calidad di servicio y producto . Programanan di certificacion mundialmente reconoci di e American Hotel Lodging Educational Institute (AHLEI) por wordo ofreci na tur nivel den hotel y restaurant aki na Aruba. Pa mas informacion tocante e portafolio extenso di programanan di certificacion di AHLEI na Aruba por tuma contacto cu Vanessa Loefstop of Ryan Maduro, di Colegio EPI Hospitalidad y Turismo na 5258781.

