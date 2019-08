Colegio ehecutivo ta bay cuminsa traha caya rond di scolnan na Boneiro

Boneiro Kralendijk – Kolegio Ehekutivo i ámtenarnan a traha duru riba preparashon di i finansiamentu pa konstrukshon di kayanan riba nos isla. Promé ta kuminsá ku konstrukshon di kayanan na skolnan Skol Amplio Papa Cornes na Nort Saliña, Skol Strea Briante/Skol Rayo di Solo na Antriol i Kolegio San Luis Beltran na Rincon.

Aktualmente ta preparando e destaho i e trabounan lo kuminsá fin di sèptèmber/komienso di òktober. E trabounan ta dura alrededor di 6 luna. Pa konstrukshon di kaya rondó di e skolnan Entidat Públiko Boneiru a risibí 3 mion euro di Den Haag.

Diputado Kroon: “Nos a skohe pa konstruí e kayanan akí promé, pasobra siguridat di nos muchanan ta bin na promé lugá. Esaki ta e promé paso i nos a hasi un bon preparashon, p’esei por ehekut’é rápido awor. I asina nos ta bai sigui. Aktualmente nos ta preparando un di dos fase.”

Kroon ta kontentu ku su bishitá di trabou resientemente na Den Haag a duna resultado palpabel asina rápido. “Den nos kombersashon ku minister Cora van Nieuwenhuizen di Infrastruktura i Maneho di Awa, mi a mustra ku énfasis ku e estado malu di nos kareteranan tin konsekuensia pa siguridat di tráfiko. E ta sòru pa gastunan innesesario pa pueblo. E kamindanan malu ta okashoná daño na outonan. Si nos no tuma akshon rápido, e ta hasi daño tambe na nos ekonomia. Tur e burakunan di kayanan di Boneiru ta duna un mal impreshon na turistanan i personanan ku kisas kier invertí. E minister i su staf a realisá mesora ku algu mester sosodé rápido. Ámtenarnan di ministerio di I&W i ámtenarnan di Direktorado di R&O di Entidat Públiko Boneiru a traha duru. Esei ta e motibu ku awe nos por trese e bunita notisia akí.”

E éksito rápido ta danki tambe na e manera kon Kolegio Ehekutivo ta presentá su mes komo un tim kolegial, asina e diputado ta enfatisá. “Den Haag a ripará esei. Nan ta mira ku nos ta traha positivo riba ehekushon di e Akuerdo di Gobernashon. Atendé ku kareteranan tin prioridat denter di e akuerdo. E forma ku nos ta atendé ku problemanan di pasado, ta krea konfiansa. Òf manera sekretario di estado Knops a bisa regularmente: Less for less, more for more. Si nos hasi nos hùiswèrk bon, e kooperashon ku Den Haag ta bira mihó. Esei a keda probá un biaha mas awe.”

