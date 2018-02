Colegio Arubano tin un reto pa haya docente remplasante pa e materia Economia

No ta facil pa haya docente remplasante cu ta capacita pa duna les den examenklas. Na november ora cu un docente a bira malo, Colegio no a para keto y mesora a saca un anuncio den corant. Esaki no tabata tin resultado. Tambe nos a tuma contacto cu diferente scol, pensionado, Examenbureau y Inspectie.

Manera nos a anuncia na comienso di aña escolar, Colegio kier enfoca riba e cosnan positivo. Colegio ta den deliberacion cu tur stakeholders tocante plannan pa mehoracion. Nos tin un bon relacion cu Directie Onderwijs, Inspectie y Minister. Mas cu claro, tambe cu nos alumno-, mayor- y docentenan. Den enseñasa, e unico manera pa traha, ta pa medio di colabora un cu otro, y pa haci esaki e relacion mester ta bon cu tur partido.

Den e reto pa haya docente di Economia nos por a experencia con colaboracion cu otro ta traha. Via CSN nos a haya contacto cu docente pa yuda nos, pero no tabata posibel pa pone tur les den siman. P’esey a bin cu e opcion pa duna les riba diasabra. Tambe nos a ofrece e alumnonan, 5 biaha pa siman les, en bes di 4 biaha y nos a adapta e SE-stof. Tur esaki tabata prome cu e alumnonan a bay Minister. E diasabra tabata un problema pa e alumonan pero na niun momento nan a bin papia esaki cu Schoolleiding, locual nos ta lamenta. Di otro banda nos ta contento cu despues di esaki nos por a papia cu e alumnonan y scucha nan, y mustra nan cu nos porta semper ta habri.

Nos ta contento cu nos relacion cu Minister ta bon y prueba di esaki ta, cu ora Minister a scucha e alumnonan, el a tuma contacto mesora cu scol. E manera di traha aki nos ta aplaudi y ta spera di sigui traha asina den futuro. Un citado di Mattie Stepanek ta bisa asina: “Unity is strength … when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved.”

Pa awo nos por a soluciona e problema pa examenklas. Colegio Arubano kier enfatisa, cu nos meta ta pa tur alumno caba scol cu nan diploma.

Tambe na Colegio Arubano nos a realisa nos proyecto di digitalisacion den Ciclo Basico 1, cu ta canando hopi bon, y pa otro aña escolar lo sigui pa Ciclo Basico 2. Esaki ta tambe den liña di loke Minister ta promove: ‘mas manera innovativo den enseñansa’. Claro, tur cos den fase y segun cu nos por maneha. Colegio tambe ta trahando cu proyectonan di intercambio cu scol na Hulanda, cu ta ofrece nos muchanan un tremendo experencia. Pa haci e proyectonan aki posibel, e alumnonan lo acerca comunidad pa coopera cu yudansa financiero. Di awo caba Colegio kier gradici tur cu ta yuda den esaki.

Comments

comments