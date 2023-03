E departamento di ‘Culturele en Kunstzinnige Vorming, CKV’ di Colegio Arubano lo presenta un gran produccion di nos hobennan. E tema di e Musical aki tin un mensahe pa nos hobennan pa no bay tras di locual bo ta wak y kere cu tur locual ta briya ta oro. Keda autentico, stima bo mes, cuida bo salud mental, sea contento den bida cu un bista positivo y constructivo. No cay den mal caminda, husgamento, bullying of violencia. E produccion grandi aki tin diferente disciplina di arte cu lo desplega den e obra, cu ta baile, cantamento, actuacion, musica, arte visual y drama. Colegio Arubano, nos scol secundario di mas grandi na nos isla, cu ta conta cu casi 1400 alumno, ta presenta despues di 5 aña, un tremendo Musical. E Musical aki lo tin participacion di mas o menos 150 alumno. Traha riba un produccion grandi asina aki tambe ta forma parti di enseñansa artistico y ta stimula e parti creativo di nos hobennan. Nan ta siña cu nan mester traha lunanan largo ta planifica, ta practica pa perfecciona e disciplina cu nan lo presenta na publico dia 24 di maart venidero den Cas di Cultura. E carchinan pa entrada ta obtenibel na oficina di administracion di Colegio Arubano.

Colegio Arubano ta sumamente agradecido na tur cu ta duna un aporte pa yuda realisa e tremendo produccion aki, specialmente colaboracion di Aruba Bank, Kooyman, Setar y Departamento di Cultura Aruba.