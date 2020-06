Colegio Arubano ta cla pa habri entrante 1e di juni, segun e reglanan di e ‘normal nobo’

Bo por imagina bo mes, cu nos no por admiti tur grupo hunto na scol, pasobra Colegio Arubano tin 1.180 alumno cu no ta di examen klas. Pa e motibo aki nos ta habri scol den fase. Den e carta aki bo por lesa ora e diferente nivelnan ta na scol, y tambe ora nan ta haya les na distancia.

Ciclo Basico 1 y 2 / HAVO-3 y VWO-3

Di dialuna 1e di juni te cu dialuna 8 di juni, e klasnan di Ciclo Basico 1 y 2, HAVO-3 y VWO-3 ta haya les na scol. E lesnan ta di 8:00 – 12:00. Esaki ta cuater ora di les, cada un di 1 ora; 60 minuut.

E klasnan ta parti den grupo 1 y grupo 2. E particion di grupo aki lo bay via e mail di scol pa e alumnonan. E rooster tambe lo bay via mail pa nan.

Den e protocol adhunto bo ta haya mas informacion, entro otro tocante tur e medidanan di seguridad.

HAVO-4, VWO-4 y VWO-5

E klasnan di HAVO-4, VWO-4 y VWO-5 ta haya les di diamars 9 di juni te cu diabierna 19 di juni na scol.

Mescos ta parti e klasnan di nivel 4 y 5 den dos grupo. E particion di grupo ta bay via e mail di scol pa e alumnonan. Tambe ta importante pa tur almumno y mayor di e nivelnan aki lesa e protocol adhunto.

Les y prueba na distancia, online

E lesnan na distancia ta sigui mas tanto cu ta posibel den tur klas. E klasnan di nivel 4 y 5, bovenbouw, ta haya les na distancia, ora cu e klasnan di nivel 1, 2 y 3, onderbouw, na ta scol y contrario. Por tin algun ripiticion, pero si esaki ta e caso, e docente en cuestion lo duna e alumno e informacion corecto.

Tur prueba (toetsen) y presentacion planea ta sigui, sea cu e alumno ta na scol of digitalmente.

Siman di CP

Den Siman 26, dialuna 22 di juni te cu diabierna 26 di juni, tur nivel ta conclui e aña escolar cu un siman di CP. Algun materia ta cera e aña escolar ya caba prome cu e siman di CP, cu tareanan practico of cu presentacion.

Tur alumno y mayor a ricibi nos protocol con nos lo habri scol.

Comments

comments