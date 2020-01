Poco poco Colegio Arubano ta bay bek na un situacion normal. Ta asina si cu scol, den su capacidad y e autoridad cu e tin, ta keda controla den oranan specifico. Esaki e rector di Colegio Arubano, sra. M. Van Loon, a skirbi den un carta pa mayor y cuidado di e alumnonan.

Den e siman cu a pasa, Colegio Arubano a haya su mes confronta cu un menasa serio, cu lo por a perturba e rutina escolar na un manera inaceptabel. Despues cu a ricibi e menasa riba e prome dia di scol di 2020, inmediatamente scol, conforme cu e maneho, a notifica y entreg’e na Cuerpo Policial di Aruba. Pa motibo di e riesgo grandi pa alumno, docente y personal asistente y administrativo, CPA, Directiva, Rectorado y otro instancianan a tuma e menasa aki sumamente na serio. Conhuntamente cu CPA scol a tuma algun medida drastico y inusual pa nos scol, cu tabata bisto pa esnan cu tin di haber cu Colegio Arubano.

Alerta ta necesario: See something, say something

Nos ta biba den otro tempo y scol tambe a bira mas consciente di e peligernan cu Colegio Arubano por haya su mes confronta cu ne. Un peticion ta bay na e mayornan pa ta alerto y pa tuma contacto si nan ripara algo peculiar, tambe via medio social, cu por ta peligroso pa e alumnonan y personal di Colegio Arubano. Tambe ta gradici e mayornan pa nan pasenshi y apoyo cu nan a duna nan yiunan. E personal di Colegio Arubano lo haya informacion relevante pronto y lo elabora mas na e Plan di Seguridad introduci na november 2019.

Siman di prueba a pasa sin problema

E siman cu a pasa tabata un siman di prueba y examen escolar na Colegio Arubano. Esaki a transcuri sin problema. Riba dialuna e pruebanan a cuminsa mas laat cu a planea pero tur CP y SE a sigui. E alumnonan a coopera bon cu e medidanan di seguridad cu a implementa y a keda trankil. E absentismo tabata minimo.

Seguridad di alumno y personal ta na prome luga

Directiva di scol SMOA, Rectorado, CPA, Gobierno y otro instancianan a traha cu otro contstantemente cu un meta en comun: salvaguardia e seguridad di e alumnonan y personal di Colegio Arubano.

