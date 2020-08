Colegio Arubano busca buki via e sistema di Drive-Thru

En conneccion cu e Covid-19 e buscamento di buki e aña aki ta wordo organisa diferente compara cu añanan anterior.

Bukinan ta wordo busca via Drive Thru entrante conform e schema.

Via e entrada di stadion tur auto tin cu wordo posiciona pa subi e tereno di Colegio Arubano.

1. Registracion

Na entrada tur alumno mester registra nan mes. Verificacion:

2.

E formulario di condicion mester ta yena y firma

Preuba di pago y/o areglo di pago

Bukinan perdi of danja di 2019 – 2020 tin cu wordo paga prome

Busacmento di Buki

Ta permiti solamente 1 mayor cu nan yu

Trese un tas fuerte

Corda riba e mondkapje, sin mondkapje no tin servicio

Nota: Porfabor bin busca buki solamente riba e dia cu ta wordo menciona riba e schema.

Ciclo Basico 1 Maandag 10 augustus 8:00 am 3:00 pm Ciclo Basico 2 Dinsdag 11 augustus 8:00 am 3:00 pm Havo 3 Donderdag 13 augustus 8:00 am 3:00 pm VWO 3 & VWO 4 Vrijdag 14 augustus 8:00 am 3:00 pm VWO 5 & VWO 6 Maandag 17 augustus 8:00 am 3:00 pm Havo 4 Dinsdag 18 augustus 8:00 am 3:00 pm Havo 5 Woensdag 19 augustus 12:00 pm 5:30 pm 3. Areglo di Pago

Nos kier recorda bo cu tin e posibilidad di haci un areglo di pago. Si bo persona jena e formulario online e ora ey un persona di scol lo tuma contacto cu bo pa discuti e areglo. E areglo ta wordo haci a base individual. E ultimo termino di pago ta vence dia 31 di mei 2021.

Despues di jean e formulario online bo ta ricibi un confirmacion di bo peticion. Print e confirmacion y trece hunto cu bo scol e dia di busca buki.

E formulario por wordo jena akinan: https://forms.gle/QXfG3G3AyWa13Q8i9

4. Lista di Buki

Awe e rectorado di scol a reunie cu OCCA (Ouder Commissie Colegio Arubano). A base di e conversacion cu a tuma lugar algun cambio a wordo haci de e lista di buki preliminar. E cambio di e lista di buki preliminar lo wordo poni riba nos website a corto plazo.

