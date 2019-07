Colega Ras a scoge pa retira despues di e sucedido cu a tuma lugar na IPKO

Manera ta conoci, algun siman atras e delegacion Arubano a biaha pa Hulanda en conexion cu IPKO. Parlamentario Ras tawata den noticia como cu el a wordo filma ta wak netflix durante reunion. Como presidente di partido a scoge pa warda yegada di parlamentario Ras na Aruba, pa sinta cu ne personalmente pa haya sa e contexto di loke a sosode cu su persona.

E reunion no mester a dura largo, como cu Ras tawata firme den su posicion cu e mes ta scoge pa retira di parlamento. Un noticia cu a cay poco pisa, pero cu tin tur comprension pa esaki debi na e impacto cu e sucedido tawata tin ariba su persona.

E caso por a wordo trata diferente manera, pero ta remarcabel cu e grandesa di parlamentario Ras a sobresali ora cu firmemente el a splica cu loke a sosode no tawata corecto ni conforme e codigo di integridad, y pa e motibo ey e ta scoge pa retira. Parlamentario Ras a pidi su disculpa na nos partido y fraccion y tawata arepenti di loke a sosode.

Partido

Pa partido sra. Ras ta un bon colega, cu a duna su aporte grandemente na e area social, cu a traha di cerca y haci hopi esfuerso pa Aruba por a termina e proceso di meldcode pa abuso di mucha. Tampoco no ta desconoci cu e tawata fuerte cu su ponencianan ariba e cartera di enseñansa. Apesar cu no tur ora esaki tawata wordo aprecia pa coalicion. Ras semper a para pa loke e tawata kere aden y a haya cu ta necesario cu e puntonan aki haya e atencion debido.

E peticion di retiro di colega Ras awor lo encamina segun un proceso. E lo wordo atendi den directiva, siguientemente den conseho di partido y di eynan lo evalua e caso y lo yega na un conclusion final. Como cu colega Ras a cede su puesto na partido, ta keda na partido cu si lo acepta esaki of ta pidi colega Ras pa evalua su decision.

E contexto

Tur cu a wak e video, por a mira locual a sosode durante e minuutnan di grabacion. Sinembargo pa aclaria e contexto den experiencia di parlamentario Ras ta mi deber pa informa esaki tambe na comunidad.

No pa hustifica, sino mas bien pa e transparencia cu mester tin den e forma di hiba politica y pa duna e contexto completo di e sucedido. Parlamentario Ras a splica cu e reunionnan pa su mes y mescos pa e otro coleganan tawata hopi pisa, banda di esaki e mester a trata cu e perdida di un familiar na Hulanda den e viahe aki.

Nada no lo hustifica e decision cu el a tuma den e reunion pa ta ocupa cu netflix, pero probablemente si enbes di esaki e lo a scoge pa sali for di reunion pa distrae su mente di su preocupacionnan, e storia lo tawata diferente.

Como presidente di partido mi ta sostene e decision cu colega Ras a tuma. E ta mustra grandesa di admiti su eror y a tuma e pasonan cu ta cuadra cu esaki tambe. Mi ta spera cu den e politica nobo cu nos ta anhela pa mira na Aruba, cu e paso aki lo refleha e ehempel cu nos kier mira den nos comunidad.

Comments

