Biblioteca Nacional Aruba (BNA) ta presenta un coleccion di potret di Aruba na 1903 en conexion cu e bishita real na januari 2023. Riba BNA su plataforma digital como tambe e website koninklijkeverzamelingen.nl por wak un coleccion di potret for di e album cu e pueblo di e 6 islanan di e ‘Kolonie Curaçao’ a regala Reina Wilhelmina na 1904. Den coleccion aki tin 32 potret di Aruba. Esakinan a keda publica online via e link https://koninklijkhuis.digital.bna.aw/album1904

“Dit kostbaar uitgevoerde album is een schenking van de Gouverneur van Curaçao, als vertegenwoordiger van de ingezetenen van de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het werd aangeboden aan koningin Wilhelmina ‘…uit dankbaarheid en vreugde over het gelukkige herstel uit eene zware ziekte…’ In 1902 was de koningin ernstig ziek, waarbij van alle kanten werd meegeleefd. Op de eilanden werd gevraagd foto’s in te leveren voor een album voor de koningin, een initiatief dat blijkbaar veel instemming kreeg. In 1903 werden de foto’s op Curaçao geëxposeerd, waarna ze naar Amsterdam werden gestuurd om te worden ingebonden. Uiteindelijk kon de gouverneur het geschenk op 29 augustus 1904 persoonlijk aan koningin Wilhelmina aanbieden. Ze vroeg hem alle betrokkenen mee te delen dat ze deze hulde ten zeerste waardeerde, hoogst ingenomen was met het fraaie album en van de inhoud met belangstelling kennis had genomen.”

BNA tin e album aki den su coleccion como parti di e coleccion ‘Koninklijk Huis – Aruba’ (‘Famia Real – Aruba’) cu BNA ta amplia hunto cu e.o. Archivo Nacional Aruba den cuadro di e proyecto “Colleccion Aruba” pa e ocasion special di e bishita real na januari 2023. Al momento tin como 1200 items disponibel online via https://koninklijkhuis.digital.bna.aw/

E coleccion cu imahen unico di Aruba a wordo realisa trahando hunto cu ‘Koninklijke Verzamelingen’, Den Haag. E tecnologia di awendia ta haci cooperacionnan asina posibel y tambe intercambio di coleccionnan y asina por duna acceso na coleccionnan special. Pronto e coleccion ta haya mas cu 200 potret aserca for di e otro islanan. Pa cualkier pregunta por tuma contacto cu sr. Peter Scholing ([email protected]). Pa peticion pa uso di e potretnan por wak https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/beeldaanvragen.

