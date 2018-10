Coleccion special di SOLOBYRONCHI durante ArtFashion

E diseñador Arubano renombra ta presenta un colectiva spectacular durante e evento ArtFashion. E coleccion ta parti di su “retail brand” cu ta SOLOBYRONCHI. Tin entendi cu Ronchi a diseña un coleccion cu ta hiba e nomber “MI TA MIRA”. Aki e diseñador a sa di pidi fotografonan Damilice Mansur, Anuar Habibe y David Troeger pa usa algun di nan fotografia pa forma parti di e coleccion. Con esaki lo wordo hasi ta keda un sorpresa pa un y tur mirando cu Ronchi a duna di conoce cu bo mester ta presente dia 4 di October na ArtFashion pa asina mira e colaboracion aki. “Mi a inspira di imagenan cu mi ta gusta. Logicamente SOLOBYRONCHI ta un brand inspira completamente pa bida na Aruba y esaki ta obvio den e coleccion cu mi lo presenta” ta locual e diseñador a duna di conoce. Na 2019 nos maximo diseñador di moda ta celebra 30 aña den moda y evento. E a duna di conoce cu e inicio di e magno celebracion ta dia 4 di October na ArtFashion. “Mi a cuminsa cu modelahe y production di eventonan cu 18 aña contando ariba e apoyo incondicional di mi Mama. E semper a kere den mi y den mi talento. Cu 21 aña mi a atende International Fine Arts College awor conoci como Miami Institute of Design pa studia diseño di moda” ta locual Ronchi a conta. Na 1989 e a produci su prome fashion show “Back To Life” y asina a continua cu producionan y coleccionan te cu awe. “Tempo ta cambia y nos como ser humano ta crece y purba di ta mihor cada dia. Ami no ta competi cu ningun hende sino solamente cu mi mes. Mi ta percura pa mi awe ta mihor cu mi ayera y pa cada dia mi ta un mihor ser human y professional creativo”Ronchi a bisa.

Art Fashion ta hasi cu cada diseñador ta presenta un tema social den forma di #speakup. Pa cu esaki Ronchi a seleciona “anti-discrimination” mirando cu esaki ta un topico hopi importante pa e diseñador. E semper a sa di respeta tur hende no obstante nan raza, religion, nivel social of estilo di bida. Ronchi a demonstra esaki durante su trayectoria di 30 aña caminda su agencia KOMA MODELS y su desfilenan semper a percura pa presenta diversidad di modelonan. Na momento cu a puntra e diseñador con e lo trece dilanti su causa durante ArtFashion e unico cos cu e a bisa ta “Nos tur ta sangra cora”. E resto e kier mantene un secreto pa e publico dia 4 di October na ArtFashion.

Tickets pa ArtFashion ta obtenibel na TRASH BY RONCHI.

