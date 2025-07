Biblioteca Nacional Aruba ta yuda amplia e coleccion di buki na hospital. E coleccion di buki aki ta pa tur hende cu kier lesa, sea pashent, colega of bishitante. Banda di e pashent cu por pasa tempo lesando, bishitante tambe ta gusta lesa ora tin mester warda beurt y alabes tin varios empleado cu gusta lesa den tempo liber. E coleccion di buki ta ser realisa pa diferente donacion unda Bibiloteca Nacional Aruba ta contribui gran parti di esaki.

Mark Veenendaal cu ta traha na departamento di Radiologia na Hospital a inicia e proyecto aki trahando duro riba un ‘book corner’ dilanti di e kapel ubica cerca di radiologia. Esaki hunto cu un bibliotecaria. Mark ta hay’e hopi importante pa ofrece pashent buki pa lesa y ta di opinion cu lesamento di storia ta ofrece un ‘escape’. Ora un pashent ta hospitalisa, e situacion por dun’e stress, e por sinti incomodo of no sa ki pa haci pa ‘mata tempo’. Lesamento por yuda tempo pasa mas lihe y ademas ta stimula e mente. Y si nan no por sali for di nan camber un rato, semper por puntra un colega riba piso asistencia pa trece literatura pa nan.

Por fia e bukinan libremente y nan ta acesibel pa un y tur. Idea ta pa e keda un ‘ruilbibliotheek’ pues tin intercambio di literatura door cu por coy y duna buki pero tambe fia y trece bek. Esaki ta haci cu e coleccion ta keda varia automaticamente. E variacion ta grandi y ta inclui buki y revista pa hoben y adulto. Na Horacio Oduber Hospital nan ta hopi contento cu e servicio di buki aki por sigui despues di basta aña y nan ta spera tur cu bishita HOH por gosa di e bunita coleccion di buki na hospital.