Curacao: Entrante yanüari 2026, Instituto pa Derechonan Humano lo hasi uso di e fasilidatnan di Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten i di Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Awe, Rick Lawson, presidente di e Instituto, i Mauritsz J. de Kort, presidente di e Korte Komun, a firma un kontrato pa formalisá esaki. E Instituto lo utilisá e lokalidat pa husga kasonan di diskriminashon riba e islanan Boneiru, Sint Eustatius i Saba .
Lei di Trato Igual pa Hulanda Karibense
Dia 7 di òktober 2025, Eerste Kamer a aprobá e implementashon di e Lei di Protekshon kontra Diskriminashon pa Boneiru, Sint Eustatius i Saba. E implementashon aki ta enserá ku for di yanüari 2026, habitantenan di e islanan lo por hasi un apelashon riba e lei si nan ta sinti ku nan a wòrdu diskriminá. Den e kuadro aki lo tin una mesa di ayudo hurídiko grátis i un servisio kontra diskriminashon (antidiscriminatievoorziening – ADV). Adishonalmente, habitantenan lo por entregá un keho di diskriminashon independiente na e Instituto. Habitatenan lo tin e opshon pa pidi un huisio di diskriminashon serka e Instituto òf opta pa mediashon.
Presensia físiko di Instituto riba e islanan
Pa ehersé su mandato nobo, e Instituto lo hasi uso di e fasilidatnan di Korte Komun di Hustisia di Boneiru, Sint Eustatius i Saba pa seshonnan di huisio. Esaki ta brinda e posibilidat pa kasonan por ta tratá personalmente. E kolaborashon ta un paso importante pa garantisá derecho i solushon igual kontra diskriminashon na Hulanda Karibense, meskos ku loke ta posibel kaba na Hulanda Oropeo.