Diabierna durante di un Conferencia di Prensa na Sint Maarten, Premier Evelyn Wever – Croes conhuntamente cu Prome Minister di Corsou, Gilmar Pisas, Prome Minister di Sint Maarten Silveria Jacobs y Secretario di Estado Alexandra van Huffelen, a anuncia cu COHO no ta bin mas y na su luga ta bini un “onderlinge regeling”. Prome Minister Wever – Croes ta splica di e situacion cu a conduci na COHO na aña 2020, kico COHO tabata encera y e acuerdo cu a yega na dje awo como alternativa pa e COHO.

Mesora despues cu e prome casonan di Covid a bati na nos porta dia 13 di maart 2020, a realisa cu mundo financiero ta cerando porta pa fiansa. A premira un efecto devastador di Covid pa Aruba, cual a resulta di tabata asina tambe. Na e momento ey e unico alternativa tabata pa bati na porta di Hulanda.

Pa dos luna Hulanda a presta Aruba placa, bou varios condicion (por ehempel recorte di salario di empleado publico cu 12.6%, recorte di salario di minister y parlamentario cu 25%, recorte di gasto di AZV cu Afl 60.000.000,-, implementa un norma maximo pa salario di directornan di compania estatal, etc). No tabata tin otro alternativa cu djis acepta esaki, pasobra tabata tin mester di e placa pa yuda sector priva pa no retira tur empleado, pa yuda esnan cu a perde trabou, pa cubri e gastonan gigantesco di e pandemia y pa sigui goberna nos pais.

Sinembargo na fin di juni 2020 a bin cu un condicion draconico: Caribisch Hervormings Orgaan (CHE) cu despues a bira Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO): pa 6 aña un organo consistiendo di 3 persona apunta pa gobierno Hulandes, lo determina con Aruba, Corsou y Sint Maarten, mester implementa reforma y a cambio Hulanda lo presta nos placa cu mester, pa por sobrevivi durante di pandemia.

Gobierno di Aruba, despues di consulta varios biaha cu tur stakeholders, a indica di no por acepta e condicion di CHE/COHO. A negocia intensamente pa algun luna largo, a pesar cu mas y mas gremio na Aruba a pidi pa firma liher. Prome Minister di Aruba Evelyn Wever – Croes mester a bay Hulanda durante e piek di e pandemia pa delibera cu Gobierno Hulandes.

Tabata bou di hopi presion, di un banda ta inhusto pa entrega mas di Aruba su autonomia, di otro banda mester a literalmente scapa bida di hende.

Mirando e necesidad y mirando cu Gobierno di Hulanda no kier a haci mas cambio, dia 13 di november 2020, a firma un acuerdo pa ehecuta e reformanan den e Landspakket (cual ta reformanan cu pa 80% nos mes a propone), y cu nos lo traha riba un ley di consensus di Reino COHO.

Na aña 2021 e ley a wordo presenta na Parlamentonan di Aruba, Corsou, Sint Maarten y Hulanda. Tur 4 Parlamento tabata tin hopi critica riba e forma con Hulanda a impone e condicion aki y riba e contenido di e condicion.

Basa riba e critica aki na juni 2022 Gobierno di Aruba a presenta un alternativa: un areglo mutuo (“onderlinge regeling”) en bes di COHO y elimina tur e condicionnan draconico. Un onderlinge regeling cu ta duna realse na e autonomia di nos paisnan y e responsabilidad cu e gobierno di e pais tin di carga.

Den e reunion di Reino di juni 2022 cu a tuma luga na Aruba, a keda dicidi cu Aruba, Corsou y Sint Maarten lo prepara e areglo nobo basa riba e alternativa presenta pa Gobierno di Aruba. A sigui negocia cu Hulanda y durante e reunion di Reino di 12 y 13 di januari 2023 na Sint Maarten, a yega na acuerdo cu tur cuater pais ta sostene e Onderlinge Regeling. Un areglo cu ta respeta e posicion autonomo di cada pais, den cual no tres persona Hulandes lo determina kico ta mihor pa futuro di nos pais, pero nos mes! Un areglo cu ta basa riba cooperacion y traha hunto, en bes di sanccion ora no cumpli. Y principalmente: un areglo cu ta respeta e posicion di nos Parlamentonan. Cu esaki e COHO definitivamente ta desaparece.