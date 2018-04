Coco Loco Beach tambe mester traha segun ley mescos tur otro hende

Ta lamentabel cu den e caso aki, manera di Coco Loco Beach, unda cu departamento di gobierno cu ta traha hopi serio, den e caso aki e taskforce di beach policy encabesa pa propio cuerpo policial y bou auspicio di Minister Oduber cu tin e NV hunto 3 otro minister, como tambe di otro casonan cu ta den corte actualmente, no tabata ta veredictonan cu duda, riba caso di Coco Loco Beach. Nan, mescos cu tur otro kiosconan, tambe mester traha segun ley. Minsiter Otmar Oduber, ta splica.

Pero den e caso puntual aki Sr. Arhtur Dowers a trece den publicidad y a haci politica di e sentencia di Coco Loco, su kiosco cu e tin riba beach, caminda cu e intencion di gobierno ta di percura pa e ordo y respet wordo institui di nobo riba pais Aruba.

Pa un minister cu tabata den husticia pa ocho aña, sali y purba defende e hecho cu construccion ilegal ta tuma luga cu beneficionan ilegal pa cu contratonan contra ley cu ta wordo eherce door di e kiosconan aki. Hues tabata hopi cla, unda cu e haya un kiosco, caminda e idea di e kiosco tabata pa sirbi cruceronan y turistanan, cu nan espacio y nan baño cada uno.

En cambio, Coco loco a dicidi di cera e bañonan y uzanan como warehouse. E mes a dicidi sin bouwvergunning, di traha bañonan pafo pa cobra na e turista cu ta bin. Ademas, el a bay traha tambe un cushina cu tambe e ta contra di e verguning. Tambe Coco Loco, riba esaki a bay opera cu 200 stoel cu parasol pa sinta, siendo cu e permiso standard ta papia di 70 stoel mescos cu tur otro. Y ainda e Minister di Husticia anterior a Sali defende cu esaki ta un persecucion politico y absolutamente cu no ta asina.

Tur hende mester actua segun e verguning cu tin segun e ley y keda cumpli cu e beachpolicy, caminda cu Minister tambe a mira cu tabata tin mas companianan di watersport cu tabata opera sin permiso, hendeann cu tabata bende productonan riba beach y hacimento di vlechtmento di cabey, tur a wordo para, Den 4 caso den corte, hues a mustra cu e beachpolicy ta valido for di 2016 aunke e minister anterior kisas no kier ehecuta. Pero e gobierno actual ta demostrando cu nan si kier pone ordo bek ariba beachnan. Y den cuater caso a determina cu den tur e casonan, e hendenan no tabata cumpli cu ley y nan tur ta bay wordo ruim op door cu nan a actua pafo di ley.

Aki ta un gobierno di ordo y respect, segun e mandatario, cu ta percura pa tur hende cumpli cu ley. Proximamente lo bay atende cu man fuerte, permisonan di construccion ilegal pa condominio y cierto permisonan cu a wordo duna contra ROP y gobierno ta pone esunnan responsabel pa esaki, si ta caso di ambtenaar cu a duna permisonan di bouwverguninng contra di e ley di aangifte di tereno nan lo wordo poni responsabel.

Minister Otmar Oduber a señala mas aleu cu a notifica caba na e director di DOW cu un doorlichting lo cuminsa riba e topico aki . No solamente pa vergunning contra ley pero tambe e forma cu ta wordo cuestiona, dunamento di bouwvergunning ta tuma luga na DOW. Mescos cu e doorlichting cu ya caba a tuma luga y ta sigui tuma luga, y na DIP tambe, cartanan dirigi na Minister Oduber caminda cu nan a bay Ministerio Publico cu e cartanan aki, pa dunamento di tereno, den un forma iresponsabel.

Pa ultimo den caso di e negoshinan na Welcome Plaza cu hopi politica a wordo haci cun’e. Un biaha mas, ex minsiter Dowers a bay para banda di cosnan den forma ilicito y hues a bati dede di tur e contractnan cu a wordo firma, den un afscheidsperiode y sentencia riba tur e contracto cu a wordo firma y a sentencia cu tur e hendenan aki , unda cu e ciudadano tabata suppose di sa cu e casonan aki no a cana e caminda corecto pa cual un luna y mei pasa tur e kiosconan di Welcoma Plaza a perde nan caso den corte. Na un forma transpartente y integro, a anuncia e forma transparente e integro e maneho cu ta bay tin pa e otorgamento di e kiosconan aki den futuro.

Tocante e caso di Coco Loco atrobe ta enfatico cu no ta un caso politico sino cu simplemente no tin permiso contempla den ley di beach policy di aña 2016 , e no por opera, e no tin vergunning pidi pa 200 stoel. Durante control nan a bin haya atrobe 240 stoel, a bin cu diferencia, y ta permiti pa e keda opera cu 70 solamente. E resto a wordo tuma den beslag door di e Task Force. E señora di Coco Loco no tabata tin ni toezegging, ya cu den un caso asina, e lo a demostra esaki den corte y gana su caso, segun minister Otmar Oduber, di Infrastructura.

