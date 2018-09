Coca Cola lo por bin cu’n bebida deriva di marihuana

E compania Coca- Cola ta studiando e posibilidad di uzo di cannabidiol (CBD) den su bebidanan. CBD ta un componente no psicoactivo cu ta wordo haya den e cannabis, aunke te ainda niun decision definitivo no a wordo tuma, segun e empresa a informa den un comunicado

“Nos ta observando atentamente e crecemento di e uzo di cannabidiol como ingrediente den bebidanan funcional saludabel”, e comunicado ta bisa.

Esaki a wordo publica despues di un informe di BNN Bloomberg over di supuesto negociacion entre Coca- Cola y Aurora Cannabis Inc., un compania Canades cu ta produci y bende cannabis na Canada. SegĂșn un informe, ambos empresa lo por crea bebidanan cu lo alivia dolor, inflamacion y e espasmo muscular.

Segun datonan di Reuters, e dos companianan a subraya den comunicadonan separa nan inters tocante bebidanan cu ta contene cannabidiol pero no a comenta riba e speculacion cu ta wordo produci ariba e mercado.

Si e companianan yega na un acuerdo, Coca – Cola lo por bira e prome compania grandi di bebida no alcoholico lo subi mercado asocia cu cannabis, unda e fabricantenan di bebida alcoholico ta domina e mercado.

