Coby Geerman (UEA): “Pensioen di un trahado ta sagrado, no mishi cun’e”

Sr. Coby Geerman, di sindicato UEA, a tene un reunion cu mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius, ariba dos punto importante. Sr. Geerman ta amplia.

E prome punto di e reunion tabata tocante e pensioen, Sr. Geerman ta splica cu su persona a yega di pidi su retiro 3 biaha caba, tocante e tema aki. Pensioen ta algo sagrado, segun Sr. Geerman. El a sigui splica cu Sr. Hoevertsz a bisanan cu nan mester zorg pa esaki keda regla, pa e pensioen no kibra. Nan tabata bezig pa bay cu APFA, ya cu esaki ta e fondo di pensioen di mas grandi.

E presidente di fondo di pensioen di Elmar semper a dunanan contratempo, ki idea cu sindicato UEA a bin cun’e, e tabata contra. Esaki SR. Geerman tabata haya un poco straño. Pero for di principio, UEA a bisa cu nan ta bay cambia statuto y nan kier dos miembro di directiva pa sindicato. Alvast uno y UEA uno. Tur cos tabata cla.

Aworaki nan a nombra hendenan di directiva so, haci y deshaci. Unda e hendenan di sindicato a keda? Esaki tabata un acuerdo di principio. Esaki ta un di e puntonan, cual Sr. Pontilius a dunanan razon. E punto clave ta, cu a bay notario y Sr. Geerman no por compronde kico ta pasando. Ya cu si notario acepta, Pontilius ta bay investiga y esaki ta un problema serio. E presidentenan tin cu firma, y Avast cu UEA y nan nunca a firma. Y sin nan firma, e no ta bay door. E pensioen pa trahadonan di Elmar ta mal pega, segun Sr. Geerman.

E trahadonan di Elmar a haya pago, despues cu UEA a bringa pa nan haya vergoeding. Sr. Coby Geerman a bisa, cu el a purba tur manera pa regla e asunto di pensioen pa trahadonan di Elmar, pero semper el a haya contratempo. Awo con ta posibel, cu tin ora cu tin un reunion, nan ta haya tende cu nan ta traha cu e statuto bieu, ya cu e nobo no ta cla ainda. Pregunta ta con ta paga e directiva sin cu e statuto wordo cambia y sin cu nada ta bin for di notaris. Den statuto bieu ta para cu niun hende ta haya niun cen, pero si tin pagonan a tuma luga.

E presidente di e fondo di pensioen ta cobra tanto di Elmar como WEB. Y esey ta e motibo pa cual e presidente di e fondo di pensioen no kier pa UEA bay WEB. Tin hopi mas cosnan, pero pensioen ta algo hopi sagrado.

E statuto nobo ta mal regla, y mal pega. Nan kier haci cambio, e no ta bon. Pero con por ta posibel cu un trahado no tin representacion. E no ta cuadra, segun Sr. Coby Geerman. Sindicato UEA a bringa duro pa bin cu tesorero, cual no a wordo acepta, pero den cualkier organisacion tin un tesorero. Tin hopi mas cos ta biniendo.

Ora cu tin cambio di statuto, e promenan cu mester haya e cambionan ta e trahadonan, pero nan no a hay’e, cual mediador di gobierno, Sr. Pontilius mes ta haya straño. Pero Sr. Coby Geerman, di sindicato UEA, lo bay sinta cu mediador di gobierno y directiva di Elmar ariba e punto aki di pensioen.