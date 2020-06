Cobransa di grondbelasting 2020 a sali

Departamento di Impuesto a saca e cobransanan di grondbelasting 2020 y den e dianan venidero e contribuyentenan lo ricibi esaki via post. E cobransa tin fecha di 1 di juni 2020.

Ley ta duna e opcion pa paga e grondbelasting den un solo biaha of den termino. Departamento di Impuesto ta conseha tur contribuyente pa lesa e texto imprimi riba e cobransa cu hopi atencion pa cu e terminonan di pago.

Termino di pago

Aki ta sigui un skema di e terminonan di pago manera stipula den ley:

Grondbelasting 2020 fecha 1 di juni 2020

Preferibel haci pago online

Por haci pago na Departamento di Impuesto mes, na un MFA of via banco. No obstante nos servicionan di caha, Departamento di Impuesto ta sigui recomenda pa preferiblemente haci pago di impuesto online via Aruba Bank of Banco di Caribe. E sistemanan di e banconan aki ta conecta automaticamente cu e sistemanan di DIMP y e mesun dia e transaccion ta keda registra den e sistema di Departamento di Impuesto. Ora di haci pago online mester scoge e opcion di Bill Pay y no Transfer. Tambe ta importante pa menciona: grondbelasting 2020, e number di cobransa y e persoonsnummer. Di e forma aki Departamento di Impuesto por procesa e pagonan corectamente.

Areglo di pago

E cliente cu no por paga su cobransa di acuerdo cu e terminonan legal, por haci un peticion pa areglo di pago. Mester haci e peticion aki mas pronto posibel. Asina e cliente mes por evita cu Departamento di Impuesto ta continua cu e proceso di cobramento cu gradualmente por bira mas severo, locual por nifica tambe gasto extra pa e cliente. Actualmente e contribuyentenan por haci uzo di e areglo di pago flexibel cu e Plan di Alivio Fiscal 2020 ta brinda. E contribuyentenan por paga nan cobransa den un termino mas largo y asina haya mas espacio financiero.

Mas informacion

Pa mas informacion tocante e cobransa di grondbelasting por yama 5227423 of 5227424.

Comments

comments