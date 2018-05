Cobransa di grondbelasting 2018 a sali

Departamento di Impuesto ta participa cu e cobransa di grondbelasting di aña 2018 a sali.

E cobransa tin fecha di 31 di mei 2018 y den e dianan venidero e clientenan lo ricibi e

cobransa via post. Ley ta duna un cliente e option pa por paga su grondbelasting den un solo biaha of den termino.

Departamento di Impuesto ta conseha tur cliente pa lesa e texto imprimi riba e cobransa cu hopi atencion pa cu e terminonan di pago.

No a ricibi cobransa?

Pa dia 31 di mei 2018 tur cliente mester a ricibi nan cobransa. Si esaki no a sosode, mester acudi mas pronto posibel na oficina principal y pidi un duplicado. E persona cu ta pidi e duplicado mester identifica su mes sea cu cedula, paspoort of rijbewijs valido.

Termino di pago

Aki ta sigui un skema di e terminonan di pago manera stipula pa ley.

Haci pago

Por haci pago na Departamento di Impuesto mes, na un oficina di gobierno den districto

of via banco. Pa e clientenan cu ta paga via banco, ta sumamente importante pa ora di haci e pago pa nan menciona e number di referencia yama ‘Gegevens- ID’, cu ta aparece riba e cobransa. Pa e descripcion ta completo, ta bon pa pone acerca cu ta trata di ‘Grondbelasting 2018’ y menciona e persoonsnummer cu ta aparece riba e cobransa. Di e forma aki Departamento di Impuesto por procesa e pagonan corectamente.

Areglo di pago

E cliente cu no por paga su cobransa di acuerdo cu e terminonan legal, por haci un peticion pa areglo di pago. Mester haci e peticion aki mas pronto posibel. Asina e cliente mes por evita cu Departamento di Impuesto ta continua cu e proceso di cobramento cu gradualmente por bira mas severo, locual por nifica tambe gasto extra pa e cliente. Pa e areglo di pago mester pasa na seccion Servicio pa cliente na Camacuri of haci un cita cu un funcionario encarga cu cobramento.

Comments

comments