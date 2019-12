Cobransa adicional di winstbelasting 2014 lo sali den e proximo dianan

Den e proximo dianan Departamento di Impuesto lo saca e cobransanan adicional (naheffingsaanslag) di winstbelasting 2014 fecha 31 di december 2019, pa e contribuyentenan cu no a haci e pago di impuesto debidamente.

E contribuyentenan cu no a cumpli (na tempo) cu e pago riba e declaracion definitivo di winstbelasting 2014, lo haya e cobransa menciona inclui un boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual el a declara na winstbelasting. Si no a haci e pago di winstbelasting of no a haci e pago na tempo y corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000.

Di acuerdo cu ley, e contribuyentenan cu ricibi e cobransa adicional di winstbelasting 2014 ta haya dos luna pa paga e suma di e cobransa.

