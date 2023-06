Ministerio Publico a duna un update riba e accion di cobramento di multanan cu tin habri cu tin sentencia caba riba nan y hendenan cu no ta cumpliendo. Dialuna a bishita mas cu 30 hogar y mayoria hende a paga di biaha nan suma habri. 1 persona so no por a cumpli y a keda deteni di biaha y bay KIA pa asina sinta su dianan di e suma habri. CEA a trece mas cu 9.000 florin aden riba dialuna.

Manera anuncia diabierna ultimo, a keda dicidi cu ta alarga e accion cu un siman. Den e persbericht di diabierna mi a pone cu e posibilidad di paga na warda di San Nicolas a cay afor, pero despues mi a compronde cu tog no. Tá posible pa paga na Warda di San Nicolas henter e siman aki di 8’or pa 12’or.

E posibilidad pa paga cu cash tambe a keto bay vigente, tanto na San Nicolas como aki na Playa.

Oficina na Camacuri ta habri non-stop di 8’or di mainta pa 3.30’or di atardi.