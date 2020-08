Cobertura di remedi ta keda mescos, tin plan pa actualizacion si

AZV a tuma nota di un articulo den medio di comunicacion cu cierto remedinan no ta worde cubri mas via e lista positivo di remedi. Nos ta informa cu na e momentonan aki no tin cambio riba e lista positivo di AZV.

Ta asina si cu AZV -hunto cu otro stakeholders- ta preparando pa bin cu un actualisacion di e lista positivo pa e siguiente 2 grupo di remedinan:

• Remedinan cu den transcurso di e aña a bira remedinan cu por busca sin recept, miho conoci como OTC (Over The Counter). Esakinan normalmente no ta cay den pakete di AZV.

• E otro grupo ta remedinan cu lo worde cubri solamente cu aprobacion adelanta di AZV. Dus nan no ta sali di e pakete di AZV pero lo cay bou di e grupo di remedinan cu mester un aprobacion di AZV. Esaki ta nifica cu e dokternan di cas y specialistanan por keda receta e remedinan aki, con tal cu nan ta wordo prescribi pa e indicacionnan specifico pa cual e remedi ta wordo categorisa (criterio di indicacion). No ta conoci (ainda) e periodo exacto cu esaki ta bay na vigor.

Pa ricibi informacion directo di AZV, e asegurado por download e AZV app y activa e boton di notificacion, por bay riba nos website www.azv.aw of por sigui via nos FBpage.

