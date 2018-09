Coalicion a wordo yama pa bin duna cuenta

Alan Howell, Parlamentario di POR, durante reunion publico di Parlamento unda Gabinete Wever-Croes completo ta presente pa duna un informe riba e prome mitad di aña 2018 segun presupuesto a bisa cu “awe ta un dia special y diferente den Parlamento di Aruba. Awe ta prome biaha den historia cu un Parlamento ta manda yama gobierno pa bin responsabilisa su mes den e prome 6 lunanan di gobernacion”.

El a indica cu e mocion #63 cu a pasa ta uno cu a bin di parti di coalicion, y cu e ta purba compronde con oposicion por a vota contra pa yama gobierno pa controlanan. “Mi no por compronde. Unico cu ta ponemi pensa ta cu nan no tin custumber di controla, nan no sa kico ta controla y kisas ta dificil pa nan lesa compronde, pasobra nan a haye skirbi y djis voor nan mester a bisa, pero…ni esey”.

Howell a pone enfasis cu ta pa prome biaha den historia un colacion ta yama su propio gobierno pa bin responsabilisa su mes, algo cu normalmente oposicion lo mester a haci, pero un biaha mas, ni esey.

El a bisa cu nan si sa con ta yama gobierno y pone nan para straight ora tin mester, pero tambe bisanan ora nan ta haciendo un tremendo trabou. “Mi ta hopi satisfecho cu e manera cu Prome Minister ta hibando su maneho. E gabinete aki no a haya un situacion facil, djis pa forma gobierno mes e tabata dificil debi na e situacion den cual nos pais tabata. Danki na e profesionalismo grandi y deseo di mehoracion di Prome Minister, cu a forma un tremendo ekipo cu algun a pensa cu e no lo a nace, pero ora e la nace, nan a bisa cu e no lo cana. Contrario na esaki por mira un gobierno solido, firme cu ta tuma decisionnan na bienestar di nos pais”, Alan Howell a expresa.

Mustrando riba e echo cu e mandatarionan ta scucha Parlamento y no viceversa, Parlamentario di POR a bisa cu minister di Infrastructura kier a bin cu un tarifa di Serlimar cu lo tabata bon pa pais, pero Parlamento a bise si e por bin cu otro alternativa y esaki e mandatario a haci y presenta otro opcion cual Parlamento a aproba tambe. Mescos por wak den e ministerio di Asuntonan Social, unda tin un minister cu curason y deseo pa mehora e situacion social di nos hendenan. Minister di Finansa tambe ta tumando decisionnan cu por ta no ta popular, pero ta decisionnan cu ta na bienestar di nos pais.

Por mira un Minister di Salubridad cu ya caba a bin cu e Arubig, un Minister di Husticia cu ta haciendo lo posibel pa bin cu un KIA nobo, un Minister di Enseñansa cu ta wak pa tur mucha tin un lugar na scol y Minister di Transporte cu ta trahando fuerte pa realisa e proyecto di ferry.

Igualmente Alan Howell a bisa cu ora bo ta un gobernante of parlamentario bo mester sa ki ora un decision ta popular y ki ora no, pero tambe ora mester tuma e decisionnan cu no ta popular, tumanan y sali for di dje. Esey ta loke e gobierno aki ta haciendo, trahando na bienestar di nos pais.

Finalisando el a pidi cada minister pa splica cual ta e situacion den cual a haya nos pais, kico nan a haci te na e momentonan aki y kico ta e plannan pa sigui pa futuro.

