Coach Olimpico Henk Meijer a cuminsa training hunto cu e rumannan Klaber

Ex campeon Mundial, coach Olimpico y Hall of Fame Henk Meijer no a basila cu training. Manera cu el a haña su resultado cu e ta negativo, Henk Meijer a coordina di biaha pa e training por cuminsa. E tres rumannan Klaber no a perde pa gana y a cuminsa cu e training duna pa nan coach Henk Meijer.

Henk Meijer a bin cu su plan di entrenamento cla caba pa sigui. Henk Meijer ta focus hopi ariba Joshua Klabér kende tin su Wild Card pa e Junior Pan Americano cu ta bay tuma luga na Colombia.

Henk Meijer a bisa cu e no sa kiko ta bay pasa, pasobra ainda COVID ta manda na mundo y varios evento grandi a wordo cancela. Training ta sigui pa dos siman cu e rumannan Klabér.

