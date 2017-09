Coach internacional di ahedres a bin duna guia pa 3 siman

Recientemente e federacion di ahedrez Arubano a busca sr. Jose Sequera for di Venezuela kende ta un maestro International y entrenador profesional cu mas di 20 aña di experiencia. Pa mas of menos 3 siman, sr. Sequera a bin Aruba pa asina duna entrenamento y guia profesional na nos hungado y dirigentenan. Mester bisa cu e federacion a planea pa sr. Sequera stimula mas hende na Aruba cera conoci cu e deporte mental aki y dicon esaki ta un deporte bon pa tur hende eherce. Tur esaki mas cu claro ta pa engrandece e deporte di ahedres na Aruba cu den e ultimo añanan na varios ocasion a haya e oportunidad unico di representa nos dushi isla den exterior esaki den torneonan regional, continental y mundial. Na banda di esaki SVA/FAA (Schaakvereniging/Federacion di Ahedres) ta organisa nan propio torneonan local sin lubida e torneonan internacional manera e Aruba Chess Open y Dutch Caribbean Chess Championship cu participacion di varios pais den nos region y continente. E deporte di ahedres mundialmente ta conoci pa su influencia positivo riba e desaroyo y habilidad cognitivo.

Den e tres simannan aki sr. Jose Sequera lo tin diferente clinica cu e unico meta pa mira si tin interesadonan cu lo ta interesa den e deporte. Mirando e interes den e ultimo añanan no tin duda cu mas y mas mucha y hende grandi lo participa na e tayer aki. E tayer ta wordo duna na clubhuis di SVA/FAA na Nieuwstraat 11 (tegenover di Botica Oduber).

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subsidia pa trece un entrenador internacional pa engrandese e deporte di Ahedres.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio