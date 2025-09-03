Dialuna ultimo e curso di “Capacity Building Training Part II” a continua, unda cu Comite Olimpico Arubano (COA) a trata e segundo tema di e curso cu ta “financial management” , hunto cu partner Ernst&Young (EY). Durante e les a percura pa splica tur cos cu tin di haber cu maneho financiero y a trece algun colega mas pa asina yuda durante e tayer. Aki Conny MardenBorough di EY hunto cu su coleganan a splica tur e puntonan importante di un presupuesto y a duna un ehercicio pa asina por siña den un manera interactivo con pa traha cu un presupuesto adecua y contesta cualkier pregunta cu por a tin. COA ta contento pa mira expertonan den maneho financiero aporta na e desaroyo di nos federacionnan, pa asina por mehora e nivel di deporte na Aruba. #TEAMARU