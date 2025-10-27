Siman pasa a ricibi un bishita hopi placentero na Comite Olimpico Arubano (COA) unda Oriana Paneflek, Ruarth Lampe y Guiyan de Nobrega di “The STEM Embassy” a bishita oficina di COA. Aki Nicole Hoevertsz a duna un tour di e edificio, ademas di duna un splicacion amplio y general di Olimpismo y Aruba su historia dentro di esaki. “The STEM Embassy” a crea e ekipo di Robotics cu lo representa Aruba na e competencia Internacional cu yama “FIRST Global Challenge” cu ta tuma luga na Panama City-Panama, otro siman. Remarkabel ta cu e hobennan aki ta studiante di “middelbare school” y ta atende Colegio Arubano. E ekipo lo wordo acompaña door di LeAnn Tromp y Jillian Oduber.
Ademas di a bishita na COA, e ekipo a reuni cu atleta Olimpico Mikel Schreuders pa asina por haci pregunta y gana conocemento di un atleta di rendimento, di con e ta maneha stress di competencia. Aki por mira cu apesar cu deporte y tecnología ta dos mundo diferente, tin hopi area den comun unda por haci intercambio. Finalmente, e hobennan a bin duna un demonstracion di e robotnan durante e Aruba Athletes’ Forum pa asina tur atleta presente por a haci conoce cu e mundo di “robotics”.
“The STEM Embassy” ta un organisacion consisti di studiante y “Young Professionals” di Aruba y Corsou cu ta situa na Hulanda y Merca cu kier lanta curiosidad y confiansa den STEM riba tur e islanan ABC. The Stem Embassy nan mision ta pa inspira e hubentud pa explora e ramonan di “STEM” (Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y Matematica).
Di parti di COA,ta contento pa mira un grupo dinamico di hoben tambe ta busca amistad, respet y excelencia den otro tipo di competencia cu no ta di deporte. Ta desea e grupo hopi exito den e competencia y ta aplaudi nan deseo di kier siña mas y nan tremendo curiosidad den e mundo di “STEM”, cu sigur den futuro lo ta importante den tur aspecto, incluyendo den e mundo deportivo, unda cu por ehempel Comite Olimpico Internacional tin su “AI agenda” y “Digital Road Map” cu bista riba avansenan tecnologico.
Por sigui e competencia di robotica riba Instagram @firstglobalaruba, @f1rstglobal y @TheSTEMEmbassy.