Co-fundado di Facebook ta propone un beneficio basico di 500 dollar

CALIFORNIA, Merca- Si e idea di un di e co-fundadonan di Facebook prospera, cada ciudadano cu ta gana menos di 50 mil dollar pa aña, lo ricibi un check mensual pa 500 dollar.

Chris Hughes, cu a gana biyones di dollar despues di a participa den e fundacion di e red social, hunto cu Mark Zuckerberg mientras nan tabata studiante di Harvard, ta sigura cu esaki ta necesario pa lidia cu e desigualdad creciente di ingreso na Merca.

Pero e subsidio lo no sali for di e cuenta di Facebook, pero cu lo surgi for di un impuesto ariba rikesa, segun Hughs ta sugeri den su buki ‘Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn’ cu a sali diamars.

“Ta trata di decenas di miyones di persona cu ta traha part-time na MErca y cu ta carece di stabilidad financiero cu nos ta asocia cu’n empleo”, Hughes a señala, cita pa e portal Metro.

“Den e ultimo 20 pa 30 aña, un trabao ta cada biaha menos viabel. Bo por haya un empleo, pero ta poco probabel cu esaki lo dun’e un ingreso viabel, beneficio, vakantie of un AO paga”, el a splica.

Hughes ta kere cu un impuesto riba personanan cu ta gana mas di 250 mil dollar, ademas di otro ahustenan riba e Codigo Fiscal, lo libera e fondonan necesario pa beneficia cerca di 9 miyon persona.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Comments

comments