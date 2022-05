Recientemente Gobierno di Aruba a lansa e “Aruba National Gender Policy” cu ta contene metanan pa promove igualdad di genero. E documento a wordo lansa durante e conferencia e conferencia “Strong Women Choose to Challenge” cu a tuma luga siman pasa. Prome Minister Evelyn Wever – Croes conhuntamente cu Secretario di Estado Alexandra van Huffelen y un grupo di lidernan femenino den diferente sector aki na Aruba, a reuni pa conta di nan experiencia ‘subiendo e trapi di exito’. Banda di esaki, diferente tema relaciona cu retonan cu e ser femenino ta confronta cu ne a wordo trata. Un di e temanan aki ta, e imagen cu media ta transmiti di lidernan femenino cu na algun ocasion ta resulta ‘sexista’. Van Huffelen a expresa cu e topico ta uno hopi importante cual mester atende cu ne y ta reconoce cu tin hopi mal informacion y atake ta tuma luga den media cual e personalmente a experencia. El a sigui bisa cu investigacionan haci a indica cu lidernan femenino compara cu masculino, ta ricibi mas critica na nivel personal (tocante fisico, paña peso), y no riba nan aspecto profesional y/of trabou, maneho. Prome Minister Wever – Croes tambe a conta di su experiencia cu e tema aki y con ta atende cu e situacion ora cu e presenta. “Mi ta gusta comunica y mi gusta haci esaki na un manera educativo”. Premier Wever – Croes a expresa cu na momento cu expresionnan erroneo wordo presenta den media, e prome paso ta pa coregi esaki cu respet. Sinembargo si e comentario wordo presenta den forma baho, e ta costa mas energia pa resolve y lamentablemente e comunicacion ta wordo obstrui. A pesar di esaki, Premier Wever – Croes a expresa cu ta reconoce cu cierto aspecto ta parti di e trabou, y ta trata pa ta mas ‘duidelijk’ posibel cu informacion. Pa locual ta publicacionnan sexista y fabricacion di contenido falso cu ta ataca e parti emocional, Prome Minister a expresa cu e ta comodo cu su mes y esaki no ta afecte, sinembargo ta contra di esaki pasobra banda di ta lider di Pais Aruba, tin yiu y mayor cu ta mira esakinan. Den cuadro di esaki Secretario di estado Alexandra van Huffelen a haci apelacion na sernan femenino pa tuma e responsabilidad y para contra di e tipo di atakenan aki ora nan tuma luga contra Prome Minster y/of contra otro lidernan femenino, irespecto opinion politico. Pa conlcui, ambos lider a expresa cu e situacion aki ta rekeri pa un persona ta sigur di su mes, sigur di su trabou y capacidad pa no laga esaki tin efecto riba bo.

