UPDATE:
E ola tropical nombra como AL98 a drenta lama Caribe y lo pasa den region di islanan ABC. E no ta un tormenta ainda, pero e sistema a cuminsa organisa su mes.
Esaki ta loke nos sa te awo:
-Movemento: E sistema ta move lihe den direccion west cu un velocidad entre 32 pa 40 km/h. E ritmo accelera aki por baha un poco den e proximo dianan. Esaki lo varia masha hopi mes e calculacion con leu of con serca y ki dia e lo pasa Aruba, segun expertonan e por bira entre diahuebs pa diabierna dependiendo di su desaroyo.
-Desaroyo: Ta spera cu condicionnan riba lama Caribense Central lo ta mas faborabel mas o menos rond di diaranson. Un depresion tropical por forma entre diaranson pa diabierna y lo haya e nomber di tormenta Melissa.
-Yobida y biento: Anke e lo no bira tormenta ainda, nos por spera yobida fuerte y rafa di biento den cuminsando dialuna mainta.
-Tin un incertidumbre: E modelonan di prognostico no ta di acuerdo: algun ta mustra cu e ta keda desorganiza, mientras cu otronan ta predici cu e por bira mas fuerte y move nort pa Bahamas. Te na e momento aki, no ta confirma ningun impacto directo na Aruba, pero yobida y biento duro ta keda posibel , specialmente ora e sistema move mas serca di nos region.