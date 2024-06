Update CMO 3.00 pm 30 juni 2024.

Horcan BERYL a bira Categoria 4 den ultimo 24 ora y e prome Major Hurricane pa e temporada 2024 pa lama Atlantico y Caribe.

Mirando e wobbel di Horcan Beryl, ultimo projeccion den consulta cu e diferente partnernan, entre otro Meteo Aruba, esnan regional y hunto cu KNMI cu ta engarga cu e islanan BES a jega na e siguiente projeccion.

E projeccion nobo y impacto lo ta menos ariba Barbados y lo tin impacto mas riba Saint Vincent and The Grenadines, door cu Horcan BERYL a move mas zuid den ultimo 24 ora.

Den Task Force regional tin precupacion pa asistencia despues di pasada di Horcan BERYL door tin un otro systema tropical cu mesun trajectoria cu Horcan BERYL, cu por afecta den fin din siman e islanan Saint Vincent and The Grenadine

Cu e datonan actual, Horcan BERYL awo lo pasa Dialuna manece Diamars durante mainta na un distancia entre 280 pa 320 km, parti noord di ABC.

CMO, Meteo Aruba, KNMI y partnernan den region lo keda den e fase di MONITOR pa e islanan ABC pa cualkier desaroyo inusual cu Horcan Beryl y pa locual ta mihor conoci Rabo di Horcan si por influencia of impacta Aruba cu jobida torencial of local.

CMO lo keda pendiente y lo informa e comunidad atraves di Prensa local di cualkier desaroyo di Horcan BERYL, den caso cu lo por tin impacto ariba Aruba, considerando e ultimo 24 oranan.

Pa usuarionan di lama y boto chiquito METEO Aruba a pone un Warning entrante dialuna mainta pa botonan chiquito. Considerando e distancia actual y e categoria di BERYL e laman lo bira bruto den siguente dianan cu por significa un peliger directo pa landadornan y usuarionan di e Beachnan.