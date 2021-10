Diabierna dia 22 di October, Coordinatie Centrum Mensensmokkel Mensenhandel Aruba (CMMA) y Ketenmanager Venezuela (KMVEN) tabata presente na San Nicolas, unda un biaha mas tabatin un instalacion cu ta referi na un caha di un co’I hunga cue lema “Trahado ilegal: probecha awor!” Den e instalacion tabata tin un actriz cu ta representa un trahador den prostitucion. Pues nan tambe por bira victima di traficacion di hende. Esaki ta e di dos evento den e di tres fase di un campaña grandi pa conscientisa pueblo tocante trafico di hende.

Sa pasa cu victimanan ta wordo forsa den traficacion door di un persona cu nan tin un relacion cu ne of door di familiar of door di amistad. Den casonan caminda ta existi un relacion, e traficador ta ser referi na dje como “loverboy” of “Romeo”. Den comienso e relacion ta mustra inocente na unda e traficador ta pretende di ta pareha di e victima. Cu tempo, e victima ta keda manipula pa haci actonan sexual pa probecho di e traficante, sea pa placa, droga, of poder.

Traficacion di hende ta un delito contra e derechonan humano y ta un acto castigabel pa ley. Ta cumpra y bende persona mane esclavo sexual, lag’e traha den diferente industrianan of saca su organonan. Esaki ta sosode bao menasa, forsamento of gañamento. Mayoria di biaha e ta cuminsa cu un promesa falso unda ta hiba un persona den un situacion di explotacion djies pa otro persona haya ganashi of beneficio.

Pa haya mas informacion, subi riba www.habribowowo.com of bishita e paginanan di Facebook Habri Bo Wowo y Coordination Centre Human Trafficking Migrant Smuggling Aruba.

