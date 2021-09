Dia 5 di oktober venidero, Caribbean Mercantile Bank lo haci un upgrade importante riba su app di Mobile Banking. E app aki ta un herment esencial cu ta wordo usa diariamente pa miles di clientenan. E cambio di mas grandi den e update aki lo ta e introduccion di un sistema digital di Soft Token cu yama “e-Code.”

CAMBIO PA MIHO

Cu e upgrade aki verificacion di transaccionnan lo bira mucho mas facil y lo probecha completo di “biometrics” cu artefactonan electronico manera iPhone, Android y tablets tin di ofrece. E famoso E-Pass, tambe conoci como e “Carchi Bingo di CMB” lo keda pa pasado y lo wordo reemplasa cu un sistema completamente digital y integra den e app di Mobile Banking, esta e Soft Token yama “e-Code.”

CLIENTENAN REGISTRA

Mayoria cliente ya caba a registra sea nan telefon mobil of nan tablet y ya caba ta usa “biometrics” pa drenta den e app. Esaki ta wordo haci cu “facial recognition” of usando fingerprint. Banda di esaki tambe por drenta e app usando e Quick Login PIN di 5 cifra. Pa clientenan aki e proceso di upgrade lo ta uno mas facil.

CLIENTENAN NO-REGISTRA

Tin clientenan cu nunca a registra nan telefon mobil of tablet y ainda ta haya nan mes ta usa e E-Pass cada biaha cu nan mester haya acceso na nan cuenta pa haci transaccionnan. E clientenan aki cu nan telefon mobil of tablet no ta registra, lo mester de facto registra nan artefacto electronico prome cu sigui usa esaki cu e “e-Code” nobo. Registracion ta sosode den e app mes y despues por cuminsa usa “facial recognition”, fingerprint of e Quick Login PIN di 5 cifra.

“MULTIPLE DEVICES”

E upgrade aki ta trece tambe cu ta mas facil pa registra un total di 3 telefon mobil of tablet. Esaki ta haci e proceso hopi mas facil por si acaso perde un telefon of un tablet of si mester haci cambio no tin mester di bishita banco.

ASISTENCIA PROFESIONAL

Pa yuda tur cliente den e proceso di upgrade aki, CMB lo pone videonan di instruccion na Papiamento riba su paginanan social. Na mes momento lo tin representantenan adicional den e ekipo di “eAmigo Online Assistance” pa asina percura pa duna extra atencion na clientenan den e proceso di cambio aki. Pa tuma contacto y chat cu nos representantenan por bishita cmbnv.com of tambe eamigo.com

Cu e inversion den e upgrade aki, CMB ta garantisa un experiencia digital mas sigur y mas facil pa tur usuario di e Mobile Banking app.

