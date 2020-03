CMB: Moratorio riba pagonan mensual

Nos negoshinan local ta haya nan mes obliga pa tuma medidanan en coneccion cu e Coronavirus (COVID-19), sea nan a cera of nan a manda empleadonan cas.

Nos di Caribbean Mercantile Bank ta haci nos maximo esfuerso pa contribui na brinda un alivio na nos clientenan.

Manera indica anteriormente, nos a activa nos “Plan di Continuidad di Negoshi” (Business Continuity Plan) y ya caba a anuncia algun medida operacional/interno pa sigui protega nos empleaonan contra e riesgonan di contrae e Coronavirus.

Naturalmente, bienestar di nos clientenan tambe ta prioridad y nos ta consciente cu diferente cliente personal y comercial lo bai pasa den temponan dificil cu menos entreda.

Pesey CMB como parti di MCB Group a tuma e siguiente decisionnan como prome paso:

ALIVIO FINANCIERO*

Pa 3 luna (maart, april y mei) lo pone un moratorio riba prestamonan personal y comercial.

Esaki kiermen cu pa e siguiente 3 luna, CMB lo suspende automaticamente pagonan riba prestamo personal, prestamo pa auto, prestamo di hipoteca personal. Pues no ta paga capital y tampoco interes; e interes lo wordo capitalisa riba e prestamo. Nos lo sigui evalua e situacion y caminda ta necesario lo haci ahustacion adicional.

Pa prestamo comercial por fabor contacto bo account maneger via email of telefon pa yega na un areglo pa cu e pagonan.

Persona of negoshi cu mester di espacio financiero adicional por tuma contacto cu banco via email of telefon pa discuti un facilidad di credito temporal.

Pa cualkier otro necesidad financiero, nos banco ta keda dispuesto pa evalua esaki individualmente.

Ordo pa transferencianan local y internacional cu wordo entrega personalmente na un sucursal prome cu 11:00 AM lo wordo procesa mesun dia.

Pa proteccion y seguridad di nos clientenan y conforme informacion di autoridadnan di salubridad, nos lo permiti solamente un cantidad limita di cliente pareu den cada sucursal.

Nos ta suplica nos cliente y bishitantenan pa por fabor sigui e instruccionnan di nos cuerpo di seguridad.

Nos ta pidi encarecidamente na nos clientenan pa haci mas uso posibel di nos servicionan electronico manera por ehempel Online Banking, Mobile Banking, Fuel Up pa yena gasolin y por haci pago cu bo Bancomatico Debit Card y tambe si mester usa machinenan di ATM.

E ta nos compromiso cu nos lo sigui duna nos aporte, conseho y comparti nos miho pensamentonan con pa surpasa e temporada aki.

Den temponan dificil aki tambe nos kier a yama bo danki pa bo confiansa den nos banco.

Keda pendiente di mas informacion di CMB, por fabor Live Chat cu nos via eAmigo Online Assistance na www.cmbnv.com, of tuma contacto cu nos via 522-3000. Tambe por bishita nos paginanan di Facebook, Instagram of Twitter pa cualkier update.

*Prestamonan personal of comercial cu tin mas cu 90 dia di pago atrasa, NO ta bini na remarke.

