CMB: Extension di periodo di moratorio, Juni, Juli, Augustus

Pa Clientenan Comercial y Personal

Caribbean Mercantile Bank lo extende su moratorio* riba pagonan mensual di prestamo comercial, personal, hipoteca y tarheta di credito pa e lunanan di juni, juli y augustus 2020.

E pagonan incluso interes lo keda suspendi pa e tres lunanan menciona. E pagonan aki mester wordo cumpli na final di e termino di e prestamo. E prestamo y/of hipoteca lo wordo extendi cu e cantidad di luna (den e caso aki 3 luna) cu e prestamo a keda suspendi.

Caribbean Mercantile Bank lo no cobra interes y tampoco gasto adicional riba e pagonan cu a keda suspendi pa prestamo y hipoteca.

Clientenan cu a haci uso di e moratorio di 3 luna pa maart, april y mei 2020 cu a pasa, pues awor lo paga e montantenan suspendi den 6 (seis) pago igual (pa e pagonan suspendi di: maart april, mei, juni, juli y augustus 2020) un luna despues di e fecha cu e prestamo of hipoteca actual vence.

MENSAHE IMPORTANTE PA ESNAN CU NO KIER HACI USO DI MORATORIO:

– Por fabor bishita e siguiente pagina riba nos website cmbnv.com: Moratorium Opt-Out.

– Yena den e formulario online pa asina nos por cancela bo moratorio.

– Mester haci esaki prome cu 12 di juni, 2020.

Pa mas informacion, por fabor Live Chat cu nos via eAmigo Online Assistance na www.cmbnv.com, of tuma contacto cu nos via 522-3000. Tambe por bishita nos paginanan di Facebook, Instagram of Twitter pa cualkier update.

Den e temponan dificil aki tambe nos kier a yama bo danki pa bo confiansa den nos banco.

HUNTO NOS LO LANTA BEK.

*Prestamonan personal cu tin mas cu 90 dia di pago atrasa, NO ta bini na remarke.

