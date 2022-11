Diabierna ultimo, 18 november Colegio Laura Wernet-Paskel a organisa un Festival di Canto di Mucha pa Mucha. Esaki ta den cuadro di nan 60 aña di existencia y pa celebra dia Internacional di Mucha. Un total di 12 participante a deleita e publico cu canticanan popular, di tempo di scol. E banda cu a compaña e muchanan tabata De Trupialen bou di direccion di sr. Elmer Pieters.

Na final di e festival e resultado a bira conoci:

Ganadonan di Categoria A (klas 1-3): 2e finalista Isaly Larmonie cantica “’Wacharaca’, 1e finalista Lucienne Vrolijk cu e cantica ‘Un soño’ y ganadora absoluto Elizee Bislip cantica “Compa Raton”.

Ganadonan di Categoria B (klas 4 – 6 y Prisma): 2e finalista Cayden Bikker cantica ‘Fiesta den cura’ 1e finalista Maria Molina cantica ‘Cabayito di Shon Alfredo’, 1e finalista Cayden Bikker cantica ‘Fiesta den Cura’ y ganado absoluto Brandon Morillo cantica “Alimento”.

Team CLWP kier a gradici e publico cu asisti na nos prome Festival. Danki pa haci e anochi aki exitoso y alavez percura pa un dushi ambiente na scol.

Team CLWP kier a gradici tambe tur cu a duna un man, cuminsando na nos comision di mayor Commal cu a sostene scol y Media presente cu a duna balor na e Festival aki. Na nos sponsor nan pa e dushi snacksnan, cuminda y sopi: Nos Orguyo 297 snacks, Jo-Ann Crioyo Bar Restaurant, Amistad Take away. Na Sunny Ray Aruba cu bon zonido, Setar N.V., Subway Aruba, Aledda NV, MasterCargo Inc, Ostrich Farm,Tropical Bottling, KJ services y tur otro hende cu a contribui den un of otro forma.

Famia completo di CLWP ta desea pueblo di Aruba feliz dia nan di fiesta y un prospero aña 2023.