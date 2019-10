Club Universal ta presenta Back to Kukwisa dia 26 di October venidero

Directiva di Club SV Universal ta organisa un evento grandi pa recauda fondo y drecha e club di SV Universal cu a den basta mal estado. Den cuadro di esaki lo tin un fiesta unda cu e tema ta “Back To Kukwisa” riba Diasabra 26 di October. E fiesta aki ta pa henter Aruba bin gosa di musica di añanan ’70, ’80 y ’90. Pa esnan cu a atende Kukwisa School, e prome scol basico di Pos Chiquito, Sabana Basora y bisindario esaki ta un oportunidad unico pa topa amigonan bieu riba un solo anochi. Masha poco re-encuentro a yega di tuma luga pa trece e ex-alumnonan di Kukwisa School hunto. Directiva di SV Universal ta haci e fiesta aki alabes un re-union di e ex-alumnonan y amigonan di otro bario. Ta hopi mucha du bario di Pos Chiquito, Sabana Basora y hasta Savaneta a atende Kukwisa School den añanan ’70, ’80 y ’90. Nos ta papia aki di centenares di muchanan di bario cu a yega di haya les no solamente for di meneer Jopie Schwengle, pero tambe di juffrouw Grace (dfm), meneer Franklin Richardson, juffrouw Caluda, jufrouw Mervin Maduro; jufrouw Cornelie, jufrouw Rita, etc etc. Directiva di Sv Universal ta spera tur esnan cu ta na Aruba presente e anochi aki, 26 di October na Club Universal. Special pa e anochi aki a ordo banchinan cu ta bisa Back to Kukwisa cu lo keda como un bunita recuerdo di e re-encuentro aki. E anochi aki ta wordo anima pa DJ Silvano y e banda Back Track. Musica pa e anochi aki ta di e decadanan ’70, ’80 y ’90. Cumpra bo entrada serca un di e miembronan di directiva: Desiree Croes (5941013); Maritza Maduro (5921655) y Maruschka Lacle Smarius (5942697). Entrada adelanta ta 10 Florin y na porta ta 15 Florin. Saca boso bisti di añanan ’70, ’80 y ’90 y presenta cu esaki. Trece bo recuerdonan di tempo di Kukwisa School. Diabierna’nochi lo tin benta di carchi for di 6’or pa 8’or y Diasabra mainta lo tin benta di ticket na Club Universal mes. Cushina y bar claro lo ta bon surti y di prijs di baca flaco.

