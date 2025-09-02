Cu hopi alegria nos ta anuncia cu Club Oansa ta cuminsa bek diabierna dia 5 di September proximo cu un fiesta Mexicano y lo tin taco pa tur mucha presente.
E actividad ta pa muchanan di edad di 3 pa 11 aña den gruponan separa segun nan edad y ta tur diabierna di 6 pa 8 pm. E programa ta draai mes cos cu e aña escalar di Aruba. Tur mucha por bin sin exepcion na Club Oansa Piedra Plat.
Pa mas informacion por tuma contacto via Whatsapp Cell: 5934640 Juffr. Rhoda Berg of pasa personalmente na nos Centro na Piedra Plat # 50