Club Kibrahacha ta amplia su programa di movecion pa 60 plus. Den luna di april nan kier a enfoca ariba e bida saludabel di e 60 plusnan na Aruba. Club Kibrahacha ta ofrece un programa hopi variia di programa vooral den fitness.

Sra. Angie Amidjojo a sigui bisa cu den nan programa nan tin diferente boluntario, e.o. Sr. Romulo Fingal, Sr. Winston Ras y Sr. Rudy Wong. Tur dialuna tin dance fit na Kibrahacha y tur diahuebs tin Cardiofit, cual ta uno mas pisa. E programa di movecion ta di dialuna pa diabierna. Den luna di april ta organisa un health week cu diferente workshop y charlanan tocante salud.

E charla y workshop ta pa miembro y tambe no miembronan. Lo tin un bus di salud disponibel na fin di april, pero e fecha ainda no ta concreto.

Dia 11 di april, Club Kibrahacha lo cuminsa cu’n workshop di chairyoga. Un invitacion cordial na tur e miembronan y tambe na esunnan cu no ta miembro ainda, pa join nan na Club Kibrahacha. Miembronan ta paga 25 florin pa luna y asina nan por participa na tur e actividadnan na Club Kibrahacha. Tambe e miembronan lo haya un tarifa special pa e workshop den luna di april. Bin cera conoci cu e programa di 60 plus den movecion di Club Kibrahacha y asina den un futuro cercano por yama tur hende bon bini na e Fundacion.

Meta di e actividadnan aki ta pa desaroya Club Kibrahacha mas y pa e 60 plussernan ta den bon estado di salud. Club Kibrahacha tin hopi miembro y nan ta interesa den nan salud y tambe riba cosnan cu ta fastidianan. Hopi di nan ta diabetico y ta sufri di otro malesanan, y door di move hopi y tene nan salud bon, nan tin menos chance di wordo afecta door di eseynan.

Sra. Leontine Merkies tambe a hiba palabra, caminda cu el a splica cu Club Kibrahacha ta ofrece un programa di 10 siman di yoga, pa hendenan di edad avansa. Esey kiermen cu e ta adapta na e necesidad y posibilidadnan di hendenan di edad avansa. Lo uza hopi sosten, lo uza un stoel y ta cuminsa ta sinta ariba stoel. E lesnan y si tin posibilidad, e hende tambe por bay ariba vloer nan no ta bay lanta. No ta prome biaha cu Kibrahacha ta haci esaki, pero si ta prome biaha cu ta haci’e pa un grupo pafo di Kibrahacha tambe y esey ta loke nan ta trahando ariba dje.

Sra. Marcelle Meijs ta docente di yoga y el a ofrece un programa di 10 les di yoga. E lesnan lo cuminsa dia 11 di april. Hopi hende ta pensa cu e no por haci yoga, ora cu e no ta flexibel. Pero esey no ta berdad. Yoga ta pa tur hende. Ta uza stoel, y no ta trata di movemento so, pero tambe di hala rosea. Bo ta relax ora di practica Yoga.

E lesnan lo wordo duna na e gymzaal di Kibrahacha. Nan tin stoel y matnan. Nan ta uza hopi cos pa yuda e persona keda flexibel, pa yuda e persona haci yoga. Pa mas informacion por tuma contacto cu Angie na Kibrahacha, pa inscribi y cumpra un carchi pa 5 les, cual ta 50 florin. Un carchi pa 8 les ta 88 florin. Y ta haya un les gratis.

