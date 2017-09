Club di futbol ta haci actividad ariba caminda publico sin permiso

Durante un patruyahe di rutina riba J.E. Irausquin Blv na altura di Baranca Plat polisnan ta ripara cu tabata tin 4 mesa ariba caminda publico. Riba un di e mesanan tabata tin un BBQ pit poni. Tabata tin un pickup cu un aanhangwagen cu un generator den dje. Polisnan a bay controla y a papia cu e homber D. El a bisa polisnan cu nan no tabata tin vergunning pa e fiesta di nan club di futbol. Tur aña nan ta haci’e y nunca nan a pidi permiso. Y e no tabata sa cu e mester pidi permiso pa esaki. Polisnan a splica D cu ta miho pa pidi un permiso ya cu nan ta pone varios cos ariba caminda publico y cu nan por haya un boet pa esaki. Nan actividad tabata te 4 or di atard y nan a priminti di laga tur cos limpi atras y cu pa siguiente biaha nan lo pidi un permiso pa haci e actividad.

Comandante na warda a poni na altura di esaki.